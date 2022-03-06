台北咖哩飯霸主是？老饕激推「3間」求低調：超怕吃不到
咖哩飯美味又方便，深受大小朋友喜愛，也是許多家庭常常煮的一道料理；對此，就有網友好奇「台北哪間咖哩飯最頂」，貼文一出，也有老饕分享「3間」，大讚「超級好吃」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-06 10:01:21
該名網友在PTT以「台北咖哩飯最頂是哪間？」為題發文，表示大家最近都在吵日本拉麵，他就聯想到同樣是從日本來的日式咖哩，相比起來就沒有這麼多問題，因此他也好奇「板上有沒有咖哩專家可以推薦一下台北最頂的日式咖哩是哪間？不要讓那些拉麵廚搶了所有版面」。
貼文一出，「COCO壹番屋」、「佐藤咖哩」和「通庵熟成咖哩」受到最多網友推薦，「COCO很多種配菜可以搭，很棒」、「coco就夠好吃了」、「唯一支持coco」、「佐藤不錯」、「佐藤低調，我怕我吃不到」、「通庵結案」、「通庵超好吃」、「佐藤咖哩」、「通庵，超屌」、「通庵咖哩，台北評價最高」、「通庵不錯啊蠻特別的」、「要吃深度-通庵，吃平價-佐藤」。
也有不少網友推薦其他間咖哩飯，「士林隱咖哩，好吃」、「7-11，好吃料理方便」、「茄子咖哩最高」、「魔法咖哩」、「稻町家」、「溫咖哩，認真好吃」、「推小店 oncepoon！日本人開的！」、「延吉街takeout curry也不錯」。（編輯：郭佩蓉）