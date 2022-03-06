麥當勞雞塊一咬驚見「長條物」臉綠！內行反讚：你賺到了
連鎖速食店「麥當勞」不僅餐點多樣、出餐速度快，也會不定時推出新產品，是許多外食族常常光顧的店家之一；不過就有一名男網友日前吃了麥當勞雞塊，豈料卻吃到「雞皮」，讓他秒臉綠，貼文一出，內行反讚「賺翻」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-06 10:41:44｜2022-03-06 11:00:07
該名男網友在社群平台《Dcard》上以「麥當勞雞塊裡有雞皮？！」為題發文，表示他日前吃麥當勞雞塊時，竟然吃到「雞皮」，讓他感到噁心，「一咬下去雞皮味巨濃，有點噁心，買了32塊還剩27塊，比踩地雷還刺激」，因此也好奇發問「有人之前也有在麥當勞雞塊裡吃到雞皮的經驗嗎」？
貼文一出，許多網友不能接受，「雞皮我也不行」、「身為怕雞皮的人，光想像口感，雞皮疙瘩起來」、「雞皮母湯，超噁的」、「我最近常常在雞塊裡吃到筋…」、「天啊好噁，能接受脆的雞皮，但軟的不行」、「雞皮超噁心」、「厲害了」。
但也有網友認為，「雞塊不就是內臟、不要的碎肉、皮壓縮組成的？」、「賺到了」、「雞皮！！」、「如果吃到我會很爽欸，超愛雞皮」、「雞皮才是麥當勞雞塊的精華。」、「表示是真的雞做成的」、「雞皮超讚」。
其中，也有一名自稱曾在麥當勞供應商打工過的網友回應「麥當勞雞塊是雞胸、雞腿、雞皮組成的呦，雞皮會先乳化，讓雞肉們比較融合，雞塊口感比較多汁，原po這個可能是雞皮沒乳化完全，by在麥當勞供應商打工過的仔」。
事實上，多年前因為網路上瘋傳麥當勞雞塊並不是用雞的原型做成，而麥當勞則直接將雞塊製作過程全公開，所有雞塊都是由雞胸肉為原料，再添加一些雞皮作為調味及黏合劑，絞肉完成後裹粉才出廠，因此如果民眾在雞塊中吃到雞皮，那也是完全沒問題的哦，不必太過擔心！（編輯：郭佩蓉）