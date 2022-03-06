國動想生小孩！「精蟲只有8顆」爆失落　禁慾7天後大翻盤

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怎料，結束取精後的國動，坦言狀態不是很好，由於工作、生活作息關係，沒有早起的習慣，所以過程不是很順利，量也有點少，而護理師也趕緊找來兩夫婦指出，因為檢體量偏少，報告會有些誤差，這讓國動感到有些失落。
報告出爐後，醫師也坦言，國動的精子檢體量太少，而在一般的視野下，國動的精蟲只有8隻，正常值則為100~1000隻，同時也指出，可能是因為熬夜、糖尿病、染色體異常，或是輸精管、收集過程出狀況，並建議下次再來檢測，但如果還是一樣的狀況，就必須做更詳細的檢查。
醫師建議，國動應改個時間再來做第二次的檢測，但事後坐在外面休息的國動依舊沉默不語，看來心情已經受到打擊。所幸，在醫師的建議下，經過7天的養精蓄銳、禁慾後，國動完全恢復狀態，取精過程也非常順利。
國動興奮表示，上次就像是兩滴可爾必思，而這次是一攤。而這次的報告也非常成功。醫生也指出，這次的報告內容比上次長很多、而且沒有紅字就是正常，除了量偏低正常以外，其他數據，包括總量、總數、往前游、活動力等等都在標準值以上，非常OK，這才讓國動夫婦終於放心，但醫師也建議，國動可以多喝水、多運動來改善量偏低的狀況。
而在影片的最後，國動則坦承，因為自己也到了一定年紀，夫妻倆也討論過要生小孩，讓他擔心無法順利受孕才會去做檢測，「被提到量很少，也是我最擔心的地方，年輕時候跟現在比真的差蠻多」，也呼籲也想去檢測的粉絲們，一定要做好自我調適，「既然已經到醫院就相信專業」。（編輯：詹鎰睿）