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國動想生小孩！「精蟲只有8顆」爆失落　禁慾7天後大翻盤

▲國動想生小孩，結果去做精子檢測發現，精蟲只有8隻，讓他感到失落。（圖／鼻地大師國動－張葦航臉書）
▲國動想生小孩，結果去做精子檢測發現，精蟲只有8隻，讓他感到失落。（圖／鼻地大師國動－張葦航臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-03-06 11:21:57｜2022-03-06 11:26:23

台灣知名實況主「國動」張葦航，在2019年就和港籍經紀人郭彥彤（KYT）登記結婚，不過，目前已經35歲的國動就曾透露有生小孩的念頭，結果做完精子檢測後，才被醫師告知，國動的精子總數只有8隻，讓他感到非常鬱卒。

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國動日前在個人YT「還敢拍片啊！國動」推出新影片，分享他去做精子檢測的過程。首先，檢測前必須得禁慾2到5天，檢測當天再由醫師先做「第一次看診」詢問生活、工作內容等等，接著再「取精」，並等候約1個半鐘頭的報告，最後再進行「第二次看診」。

▲國動想生小孩，結果去做精子檢測發現，精蟲只有8隻。（圖／鼻地大師國動－張葦航）
▲統神（張嘉航）和哥哥國動是親兄弟，兩人都已經結婚，而統神則育有2子。（圖／鼻地大師國動－張葦航臉書）
怎料，結束取精後的國動，坦言狀態不是很好，由於工作、生活作息關係，沒有早起的習慣，所以過程不是很順利，量也有點少，而護理師也趕緊找來兩夫婦指出，因為檢體量偏少，報告會有些誤差，這讓國動感到有些失落。

報告出爐後，醫師也坦言，國動的精子檢體量太少，而在一般的視野下，國動的精蟲只有8隻，正常值則為100~1000隻，同時也指出，可能是因為熬夜、糖尿病、染色體異常，或是輸精管、收集過程出狀況，並建議下次再來檢測，但如果還是一樣的狀況，就必須做更詳細的檢查。

醫師建議，國動應改個時間再來做第二次的檢測，但事後坐在外面休息的國動依舊沉默不語，看來心情已經受到打擊。所幸，在醫師的建議下，經過7天的養精蓄銳、禁慾後，國動完全恢復狀態，取精過程也非常順利。

▲國動想生小孩，結果去做精子檢測發現，精蟲只有8隻。（圖／鼻地大師國動－張葦航臉書）
▲國動想生小孩，結果去做精子檢測發現，精蟲只有8隻。（圖／還敢拍片啊！國動 YouTube頻道）
國動興奮表示，上次就像是兩滴可爾必思，而這次是一攤。而這次的報告也非常成功。醫生也指出，這次的報告內容比上次長很多、而且沒有紅字就是正常，除了量偏低正常以外，其他數據，包括總量、總數、往前游、活動力等等都在標準值以上，非常OK，這才讓國動夫婦終於放心，但醫師也建議，國動可以多喝水、多運動來改善量偏低的狀況。

而在影片的最後，國動則坦承，因為自己也到了一定年紀，夫妻倆也討論過要生小孩，讓他擔心無法順利受孕才會去做檢測，「被提到量很少，也是我最擔心的地方，年輕時候跟現在比真的差蠻多」，也呼籲也想去檢測的粉絲們，一定要做好自我調適，「既然已經到醫院就相信專業」。（編輯：詹鎰睿）

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