滷味攤「賣口香糖」要做啥？內行抖出真面目：南部人才知
滷味攤在台灣街上處處林立，方便快速且食材眾多的特性，成為許多人正餐和宵夜的熱門選擇，不過近日有網友分享，她想吃滷味攤賣的「口香糖」，但男友聽完卻一頭霧水，經過激烈溝通後，才明白滷味攤「口香糖」的真正意思，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-03-06 12:33:33｜2022-03-06 12:35:10
一名女網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文提到，她某天向男朋友表示自己想吃「口香糖」，結果男友聽完後完全誤會原PO的意思，「差點買了真的口香糖」；原來，原PO本身是南部人，她表示，「口香糖」是南部人在在滷味攤點「脆腸」時，會用的代稱。
男友聽完後仍感到困惑，堅持就是要叫「脆腸」，原PO則強調，「嚼越久越香，南部人都說這是口香糖」，小倆口甚至為此吵了20分鐘，她也自嘲的問「還有什麼東西有分北中南的叫法」？
貼文曝光後，許多網友紛紛留言發表看法，「口香糖只是戲稱吧，平常真的會拿來用嗎」、「真的沒聽過叫口香糖的」、「我南部人，但也沒聽過」、「下次去滷味攤要跟老闆點點看」、「我以為口香糖是指檳榔」、「買滷味不用這麼累吧」。
不過，也有人認同原PO，留言「講口香糖沒毛病吧，懂吃啊」、「這是口香糖沒錯呀」、「口香糖+1~~脆腸也是去台北工作才知道」、「我也是從小就說這是口香糖」、「好像是真的，剛剛問南部朋友，他也說這是口香糖」、「但我記得口香糖是指腱頭？大家都有自己的用法吧」。（編輯：張志浩）