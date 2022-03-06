災難降臨？日本「殺生石」驚爆碎裂 網憂：九尾妖狐現身
九尾妖狐的傳說，流傳在中國、日本，更衍生出一系列的故事，而在日本更有著九尾妖狐的化身「殺生石」的存在。但在近日，就有網友PO文指出，他發現的一塊已經碎裂的殺生石，害怕「是不是被妖狐打破封印出來了？」消息立刻引起日本網友一陣熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-03-06 12:31:20
據日本推特網友@Lily0727K在5日下午PO文表示，他獨自一人來到栃木縣的殺生石景點參觀，沒想到眼前的殺生石竟然早就碎裂，而上面用來封印、淨化的注連繩也斷在地上，這讓他感到有些害怕，直言「如果這是漫畫的劇情，那應該就是封印被打破，九尾妖狐準備附身的情節，好像看到不該看的東西」。
消息一出，立刻掀起網友們熱議，有的人對傳說深信不疑，害怕是災難或是不好的前兆，但也有人分享前幾天在現場參觀的照片，石頭完好如初，也有人指出，殺生石之前早就有碎裂的跡象；另外，也有網友透露，以防萬一，目前已通知相關單位做處理，畢竟是珍貴的文化資產，歷史久遠，應該要妥善保存，以免落入有心人士的口袋，「收集石頭碎片或繩子，應該也不錯」。
據了解，殺生石是一種有毒性的火山岩，在日本栃木縣的一座溫泉火山口出現，據日本民間傳說，九尾妖狐起源於中國，多次幻化成美女來敗壞中國朝政，妲己都是牠的化身之一，後來隨著才遣唐使東渡到日本，化身成「玉澡前」來誘惑日本鳥羽天皇。
後來被陰陽師發現後，妖狐就被日本80萬大軍征討追殺到下野國那須高原上，妖狐死亡後怨氣不散，便寄身在火山口附近的石頭，放出毒氣繼續毒害附近生命，而在兩百年後才被路過的高僧用法仗化解怨氣，石頭碎裂成數塊，成為殺生石後不再害人。由於相關傳說、故事太多，甚至是文學創作都和日本歷史習習相關，因此於1957年被當地政府列為古蹟，成為觀光景點至今。（編輯：詹鎰睿）