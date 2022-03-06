台中男「下士退伍」申赴烏克蘭參戰！曬證件拼了：願平安
俄烏戰爭仍持續，俄羅斯攻打烏克蘭來到第十日，兩國戰爭死傷超過2000人，而烏克蘭也募集外國志願兵協助作戰；對此，台中就有一名男子表示自己是「下士身分」退伍，目前已經申請到烏克蘭作戰，同時，他也曬出自己的護照及身分證等證件，證明自己所言不假，貼文曝光後也掀起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-03-06 14:26:06｜2022-03-06 14:46:19
該名男子昨（5）日在Twitter上發文，表示自己已經申請到烏克蘭參戰，但有人懷疑他並非台灣人，因此他也PO出自己的身分證和護照，也透露自己曾擔任通信營無多連的下士，退役前還到國防部接受優秀士官兵的表揚。
該名男子也解釋，這些資料是要發給烏克蘭的資料。而從他PO出的照片可以看到，該名男子民國61年出生，今年50歲。他也在留言區祈求老天憐憫，希望平安，「我只能做好我自己能力所及的事情」，可見他的決心不一般。
文章曝光後，立刻掀起熱議，「我無法祝您平安，我只祝福您勝利」、「祝您好運，尊敬的勇士」、「祝福平安喔，給你支持」、「答應我一定安全回來，守護台灣」、「不用管別人懷疑什麼，加油呀」、「您真夠帶種的，我也希望自己能當一名為正義而戰的軍人，可惜我自知沒有那能力上第一線，願上帝與您同在」。（編輯：郭佩蓉）