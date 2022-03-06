辦桌雞湯一碰秒被嗆？內行識破「暗黑套路」：留最後超賺
辦桌是台灣相當特別的文化之一，無論婚宴、過節等場合都相當適用，長久發展下來，許多菜色也成為辦桌必備元素，但卻有網友發現，他每次吃辦桌時，只要一碰到「雞湯」就會招來不少罵聲，內行看完紛紛給出解答，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-03-06 15:13:34
原PO在PTT以「辦桌雞湯的雞真的沒人在吃嗎」為題發文，指出喜宴辦桌都會出現的雞湯，通常是土雞、烏骨雞全雞下去燉的，自己只要有參加辦桌的飯局，也一定都會吃這道菜。
不過原PO話鋒一轉，提到「以前好朋友看我狼吞虎咽的吃著湯裡面的雞肉，都會在大家面前嘲笑我，說這種雞肉哪有人在吃的，都嘛老母雞吊湯，肉早就不好吃了，你真的沒見過市面耶」，原PO只能漲紅著臉回：「我覺得好吃不行嗎？」 ，對此他也好奇，「是否大家都只喝湯呢」？
貼文一出，許多網友紛紛留言「湯都後面上，也吃不下了」、「前面吃太飽，很難再吃」、「肉蒸太久沒味了，湯才是重點」、「燉雞湯的雞哪有可能沒人吃」、「精華確實都在湯裡，但要吃肉也是可以啦」。
不過，有內行網友一眼識破「套路」，留言「他只是想打包帶回去」、「很多人都包回家處理，可以再吃一餐」、「這些都是戰術，罵到你不吃而已」、「有人還會到別桌去打包」、「有些人會等到最後一個走，大約可包四五桌的雞＋湯」。（編輯：張志浩）