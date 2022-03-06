面試中人資「1句話」別信！過來人虧了才懂：都是場面話
求職人與人資面試時，為從其口中抓到自己是否能錄取的訊號，會把對方的一言一行都嚴加思考，可就有一名面試者上網發文，發現每次與Hr交談時總會聽到「這1句話」，但最後往往都跳票，故提醒眾人日後別再相信，網友們見文也附和，認為人資若沒有這個心，實在無須多加這一句。
編輯中心/綜合報導
2022-03-06 16:17:08｜2022-03-06 16:18:57
原PO於Dcard中發文，表示自己面試時第一次聽到人資說「不管有沒有錄取都會通知您」時相當感恩，認為對方十分誠懇、友善，可結果不如預期，始終沒有接到人資電話外，該職缺在不久後直接關閉，而這樣的情形她已遇到第二次，故上網提醒眾人「人資說不管有沒有錄取都會通知，是騙人的」。
許多遇到相同情況的網友紛紛贊同，表示人資僅僅在說場面話，千萬別輕易相信，若光等電話而錯過其他面試職缺，實在可惜「我也遇過，如果沒錄取不通知，當初就別強調，害我還傻等」、「對啊！聽聽就好，畢竟如果沒錄取，妳就已經跟他們公司無關了，不必在乎你。遇過一次，一個禮拜後打來說『等等我們總公司那邊喔～』然後就無下文了，連我email問後續也沒回覆」、「真的⋯我覺得不通知就不通知啊！但也不用特別說一句『不管有沒有錄取都會通知』。很多餘的一句話，不懂這有什麼好表面的，你說了卻沒通知，反而覺得你是一間沒有信譽的公司」。
部分網友則認為沒那麼誇張，還是遵守約定的人資「其實我遇過這樣說的十個有八個還是通知，所以不要過度解讀，我相信沒通知的兩個是真的忘了」，此外也有人建議，若一個禮拜都接到人資的電話，就應該重振旗鼓面試下一家，或自己主動打電話詢問「我覺得通常一個禮拜還沒聯絡 就不要想太多了 繼續找其他家吧 你也可以面試問一下大概多久會有面試結果」。 （編輯：李惠婷）