正妹到35歲還沒結婚？過來人抖「可怕劣勢」：遇到就毀了
現代人思想自由奔放，越來越多的人認為結婚還是「隨緣就好」，對此，就有位男網友跑去PTT表示，她有兩位正妹同學，年紀都35歲了卻還沒結婚，便想問問大家原因，結果眾人一聽均認為，對象太多要慎選，「遇到渣男就毀了」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-06 17:01:45
有位男網友到PTT-WomenTalk發文詢問「正妹過35歲還沒結婚的原因？」他敘述，身邊長相普通的女生，30歲左右就嫁了，唯獨兩位正妹同學，一個年輕時是平面Model，另一個是校花等級還經常客串廣告的，「兩個至今都沒有結婚延續好的基因」。
另外，他也舉例「像是曾寶儀雖然不是我喜歡的型，但年輕時也比很多人好看了，身材好又白，為何沒有正緣呢？」。
結果貼文立刻遭到女性網友們撻伐，「沒結婚是一件需要解釋原因的事嗎？」「所以你只能用正不正來評估女生的結婚價值嗎？」「結婚是一個人人生的門檻嗎？」「為什麼一定要結婚？」「關你peace！」「難道結婚保證不會想離婚？」。
但也有人認真回答，「條件好的人會比較挑，女性的外貌本來就是一個重要條件了」、「條件好有資格挑」、「條件好能挑不行嗎？普妹是有幾個能挑，結婚也不是人生門檻 ，嫁不好比不嫁更嚴重」、「正妹不結婚也被獻殷勤，結婚反而還多了責任義務」、「有本錢挑啊，可以選久一點，如果選太快交到渣男就毀了」、「有經濟能力沒結婚沒差吧？女生跟不好的人結婚更慘好嗎？都要工作幹嘛多斜槓黃臉婆這項業務？」。（編輯：詹鎰睿）