停紅燈必碰「一鳥事」！機車族遇到秒發火：超多人在亂
台灣車流量非常龐大，無論是汽車還是機車，在尖峰時段，往往都塞滿整條道路，因此紅綠燈的設計格外重要，不過有民眾也發現，不少人騎車遇到紅燈，都習慣將車停在前方「待轉區」，話題引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-03-06 17:30:07｜2022-03-06 17:36:36
原PO在PTT發文提到，「許多人騎機車等紅燈時，明明是直行，卻喜歡擠啊擠、鑽啊鑽、磨蹭到待轉格裡面，然後綠燈再開始慢慢騎，讓後面的人每個都要從旁邊繞開，直到下一個紅燈又重複同樣的SOP」。
原PO認為，如果要慢慢騎就在後面等就好，為什麼要一副很趕時間的樣子，讓大家騎的很不舒服；此外，另一名網友也發文直言「喜歡騎出停止線，然後到待轉格上面等紅燈，等紅燈騎出停止線到待轉區的，到底都是什麼人」？
貼文曝光後，吸引許多網友留言發表看法，「真的看到就不爽」、「對！明明就很慢，在那邊搶第一個」、「這樣就是闖紅燈，不知道這樣做什麼心態」、「一堆往前擠又不注意燈號，綠燈很久了才準備騎」、「又不會比較安全，被鑽真的超生氣」。
事實上，根據我國《道路交通管理處罰條例》，等紅燈只要「超越停止線」即為闖紅燈，就算是往前停至待轉區也視為犯法，罰則部份，可處新臺幣1800元以上，最高5400元以下的罰鍰。（編輯：張志浩）