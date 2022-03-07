NOW早報／人道走廊卡關？馬立波副市長怒：俄羅斯沒停火

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根據《BBC》報導，馬立波市的副市長奧爾洛夫（Serhiy Orlov）表示，他們已經決定停止疏散居民，因為俄軍的砲火並未中止，且在原本設定的人道走廊路線附近依舊砲擊不斷，居民都很害怕且覺得不安全。
馬立波市現在正透過擴音器宣布推遲疏散，要居民先待在家中，目前烏克蘭官方持續要求俄羅斯遵守協停火議，讓民眾能夠趕快撤離。不過俄羅斯國防部則表示，是烏克蘭的民族主義者對人道走廊開火，故意阻止平民離開。
今日天氣／鋒面來了！今白天全台濕冷 南部晚間起轉乾
根據中央氣象局預報，今（7）日基隆北海岸及北部地區下雨時間長，有局部大雨發生機率，只有南部降雨較為局部，晚上之後隨著乾空氣南下，雨勢會逐漸趨緩，剩下北部及東半部仍有短暫雨，中南部轉為多雲的天氣。
而溫度方面，冷氣團南下加上降雨明顯，中部以北、東北部甚至台南天氣都將轉冷，溫度會由清晨的17至20度一路下降到晚上只剩13至15度，高屏及花東白天高溫雖可上升到22至26度，不過晚上之後也會轉涼，氣溫約16、17度，提醒大家早上外出多帶件衣物。
303大停電惹民怨 逾8成民眾認為補償不足
303大停電造成民間財產損失，雖然中央一再強調是因為「人為疏失」才導致停電，並提供折扣最為補償。不過根據《NOWnews民調》昨（6）日公布結果顯示，有8成民眾認為我國有缺電問題，另外也有超過8成民眾認為台電提供的補償難以抵銷民間損失。
3月3日全台大停電，起因於台電位在高雄的興達發電廠開關場發生人為操作疏失。府院第一時間向國人道歉，總統蔡英文4日也親赴興達發電廠視察。而台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利請辭，經濟部長王美花向行政院長蘇貞昌自請處分，蘇貞昌說，相關人員的究責部分，待調查報告出爐後處理。
不過針對中央說法，民間是否買單？《NOWnews民調》顯示，高達79.89%的民眾認為，「一定是缺電，才會造成這麼大的問題」，僅18.22%採信政府說法，認為「停電是人為疏失，當時系統備轉容量率高達24.61%，與缺電無關」。
而對於台電公布的補償方案，受影響的工業戶與民生用戶電費可打95折，停電6小時以上電費打9折。高達81.78%民眾認為，停電造成這麼大的不便，這樣的補償根本不夠，僅11.74%民眾滿意補償措施。另外，有73.55%的民眾認為，經濟部長王美花應該下台負責，僅16.46%認為王美花任內表現很好，應繼續留任。
而台南市永康區昨5日晚間6點多再傳出「跳電」事故，導致約700多戶停電，雖然台電官網上公告為「計畫性工作停電」，是因為設備維修及維護的緣故，並不是電源不足，但依然引發民眾不滿，民眾對於中央與台電的怒火至今未熄。
謝忻早知「露點照」外洩 崩潰找流出源頭
謝忻被爆出不倫戀後，沉寂一段時間才漸漸重回螢光幕，沒想到近來卻流出多張大尺度露點照，引起各界討論，而針對此事，謝忻本人也做出回應。
謝忻近來將推出新書，沒想到書本都還沒發行，昨（6）日稍早卻爆出她為新書拍攝的性感照片外流，還有裸著上半身的露點照，有專業人士透露這組照片應該是還沒修圖的毛片，而據《鏡週刊》報導謝忻得知此事後非常崩潰，但她其實幾天前就知道外流，只是不敢聲張，因為還在釐清緣由。
而拍片方對於毛片外流一事表示，這些照片都是為了新書拍攝，有許多風格不同的照片，但沒有要出現在書中，目前也還在調查流出的源頭。
蓬佩奧拋台灣主權獨立 國關學者：不具任何政治意義
美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示美國應外交承認中華民國台灣是自由主權國家，淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新對此表示，蓬佩奧提及兩三次美應該承認中華民國主權，所謂「應該」在國際法上沒有意義，沒有任何重要性與政治意義，且在國際現實中暫時不可能達成。
廁所門只標「H、D」！他崩潰：哪間是男廁 真相長知識
台灣公廁門口常見生理男女性別的標示，其多以圖案或文字清楚呈現，讓民眾不會因此搞錯。不過，就有一名日本網友拍下荷蘭的廁所門，發現上頭只標示英文字母「H」和「D」，讓他無法判斷該走入哪間，因而崩潰向店員求助。當字母用意曝光後，隨即引起眾人驚喊「長知識了！」
一名旅居英美多年的日籍網友Yoshi Koike，日前在個人推特「@yoshi_kotch」上分享一張荷蘭的廁所門照片，只見畫面中，兩道門上分別標示英文字母「H」和「Ｄ」。但除了英文字母外，並沒有其他圖案或顏色標示，讓他無法判斷該走入哪間。
他因害怕開錯門而造成誤會，只好趕緊向現場員工求助。一問之下也得知真相，原來「H」是荷蘭文「Herren（男士）」的縮寫、「D」則是「Damen（女士）」縮寫。不僅如此，除了荷蘭以外，鄰近歐洲國家如德國、奧地利等地，也能發現類似標誌。
照片曝光後，隨即引發網友們驚呼，「第一次知道！」、「這不知道真的會搞錯」、「學到一課！」；甚至有過來人分享經歷，「以前去荷蘭時，曾經看到『Damen』的『men』，我就進到女廁了…」。（編輯：郭佩蓉）