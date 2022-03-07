全家聯名金針菇「超夯飯糰」買不到？網曝1神招：絕對有

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原PO接著透露自己吃完這款「金家ㄟ飯糰」的感想，「個人比較愛吃辣，最喜歡辣炒豬肉！另外兩款家人也覺得不錯吃」，並分享「省錢小妙招」，「但只買飯糰的話小貴，推薦可以加購飲料$59比較划算」。貼文一出，掀起熱議，「感謝分享，買到雪蟹了」、「好吃，有飽」、「讚喔」。
但也有網友表示「APP不準」，可以請店員幫忙多留意是否有存貨，或是直接詢問進貨時間還是比較保險，「有人說App不準，有些店員會幫顧客留產品」、「看了app，還是會白跑，因為現場都沒有」、「明明看app有，但跑了三家店員說都沒有了」、「有些門市會在群組幫客人訂，所以會有進貨顯示，但客人還沒取貨就會顯示有貨，看到有貨可以先打去門市問看看才不會白跑」、「妳要知道他的進貨時間，上次在一家店他剛進貨就有三十多個我沒買」，對此，原PO也回應「嗚嗚我這邊是準的，結果還是要看運氣」。
事實上，經過《NOWnews今日新聞》記者實測，打開全家便利商店APP，接著依序點選「地圖趣」、「夯品地圖」，接著更改民眾所在的「區域」，便能看見每間店鋪的「金家ㄟ聯名」存貨狀況，不過若民眾真要確保能買到，還是建議看完APP後，先打電話到店內或是直接去一趟較為保險。（編輯：郭佩蓉）