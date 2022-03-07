藏壽司員工不忍了！「正確規則」一堆人吃錯：根本太可憐
日本壽司向來深受不少台灣人喜愛，近年來更有不少知名迴轉壽司品牌進駐台灣，而每間店特色不同，例如爭鮮主打最平價的路線，而藏壽司則是以轉蛋等等，吸引不同取向的顧客。而近日，就有網友分享自己第一次去吃藏壽司，並且開心轉蛋中獎，但其影片卻有網友發現不太對勁的地方，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 07:54:10
一名網友在Tik Tok貼文指出「第一次吃藏壽司就中獎」只見貼出的影片，原PO將吃完的壽司空盤依序丟入餐盤回收洞口內，接著螢幕顯示轉蛋畫面顯示為中獎，讓她非常開心，不過仔細一看放入第一盤，就發現盤子上還有許多壽司殘留下的碎屑也一併倒入洞口內，讓不少網友感到驚訝。
貼文一出，不少網友紛紛回應「廚餘是可以丟進去的嗎.....這樣裡面不就都很髒？」、「廚餘也可以丟進去嗎.....我都把渣渣挑到旁邊只丟空盤耶」、「我覺得可以吃乾淨一點或是放在一個碗裡.....不然在洗碗的那個人會很不開心」、「機器都沒清的話，盤子會乾淨嗎.....」、「第一盤是怎樣....廚餘怎全倒進去了」。
而事實上，日本YouTube頻道「178イナバニュース【くら寿司公式】」就曾揭露藏壽司餐盤回收洞口的真面目，餐盤再丟入之後，裡頭是一條長長的划水道，會隨著水流進到廚房的洗碗槽內，最後透過員工撿拾後，使用自動洗碗機清洗。
不過，過往也曾有不少藏壽司員工在「Dcard」上指出「拜託大家真的只丟空盤就好，每次晚班清理一堆蝦頭、屑屑臭到不行....」、「那個水槽髒到爆，一堆油一堆醬料一堆蝦尾一堆天婦羅屑」、「後場碗區真的....可以跟蝦頭共處一晚」、「每次都很佩服當天站碗區的同仁」、「外場收桌都會帶一個盤子，垃圾丟盤子、廚餘丟盤子上的綠桶，正常來說，只會丟沒有廚餘的盤子杯子進去而已.....很多人都直接把廚餘倒進去，碗區的人真的很可憐」。（編輯：張嘉哲）