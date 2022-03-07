機車中間「卡一根」用途搞錯了？真實照曝光 機車族臉綠
台灣素有「機車王國」的稱號，往往每到上下班尖峰時段，路上機車總是擠滿道路，而機車種類不僅繁多，配件更是五花八門，其功用有時令人意想不到。就有網友分享自己某次路上看到一台機車，結果其龍頭與座墊之間卡著一根棍子，好奇作用為何，沒想到釣出內行人解答後，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 10:12:18
原PO在臉書社團「爆料公社」貼文指出「請問機車裝這根到底要幹嘛啊？」只見貼出的照片，一台機車的座椅與車頭中間卡著一根黑色棍子，看起來並不是扶手，說是裝飾也是差強人意，讓人好奇真正的用途為何。
貼文一出，網友紛紛回應「穩定車台，防止車禍時車頭往內潰縮」、「強化車台，但其實只是出車禍的時候，你車台不會對摺的那麼嚴重」、「聽男友說是拿來穩定車頭往內縮」、「加強車身用啊，還有穩定過彎，跑山的人都會裝」、「加強車台沒錯啦，但一般人裝其實沒什麼用，真的出車禍還是沒用」、「出車禍的時候龍頭比較不會整個凹掉」。
另外，也有不少機車族出面解答甚至曬出照片「加強車身預防對折，但真正遇到車禍的時候，撞夠大力還是折」、「我只能說，與其裝這個，倒不如騎車不要騎那麼快＝＝就能預防自撞車頭對折，如果碰到重大車禍，裝幾根都一樣整台車爛掉」、「裝這個通常都是比賽在裝，穩定過彎的，你真要騎那麼快出車禍，裝三根也沒用」、「真的不要以為有多大用處＝＝速度快也是避免不了晚七天回家」、「騎車騎安全才是王道，會裝這根除了裝飾，真的沒太大作用」。（編輯：張嘉哲）