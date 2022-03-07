寒舍新品牌「寒居酒店」3/19試營運！米其林主廚設計早餐
寒舍餐旅繼跨足休閒度假酒店後，再推出全新精品風格酒店自有品牌「寒居酒店」，座落於台北市松江南京商圈，將在3月19日起試營運，於今年第2季正式開幕。特別的是，寒居酒店特別邀請米其林一星主廚林明健擔任餐廳顧問，合作規劃「BeGood」餐廳，結合餐廳、咖啡館與烘焙坊，提供創意料理、麵包點心、輕食三明治、冷壓果汁與健康果昔，將在4月1日起加入試營運，同時也加碼推出米其林住房專案「寒居星饗」一泊二食，每晚8888元起，可享有由林明健獨家設計的雙人套餐及翌日早餐兩客。
記者張勵德/綜合報導
2022-03-07 11:49:44｜2022-03-07 11:52:46
寒居酒店位於素有「台北華爾街」之稱的金融中心，緊鄰捷運松江南京捷運站出口，攜手大陸建設垂直共構精品飯店寓邸，建築外觀則引進愛馬仕(Hermès)御用團隊「法國RDAI事務所」，打造RDAI於全球唯一設計的精品飯店住宅。整棟樓高共24層，1樓至10樓為飯店區域，則委託由專門設計高端酒店的奧必概念合作，包含2樓BeGood餐廳、10樓健身房、游泳池、蒸氣室及烤箱，3至10樓為客房樓層，111間客房，共規劃有6種房型，含2間套房及4款基本房型，定價1萬2000元至3萬8000元，以「心」的體驗出發，打造城市中的桃花源，提供旅人一處安身、棲心之所。
寒居酒店客房內皆配置有大面落地窗、席夢思頂級舒眠床、人體工學乳膠記憶枕、寬敞浴室內享有浸泡浴缸和獨立淋浴間，以及客房樓層皆設有氣泡水機供房客取用。兼具商務暫歇、旅遊休憩及美食嘗鮮體驗，提供多元精緻的服務，讓每一位到訪的賓客彷彿進入都會桃花源，可暫緩步調、喚醒能量，開啟嶄新旅程。
「BeGood」餐廳位於寒居酒店二樓，特別與米其林一星人氣主廚林明健合作設計規劃，以異國風味美饌，輕鬆、創意，誘人食慾。餐前麵包選用台灣在地新鮮食材、搭配蒔蘿酸奶完美結合魚油與香氣的虱目魚吐司，前菜提供新鮮紅甘生魚片，主食味噌烤鮭魚、肯瓊義大利麵，創意混搭日西經典風味醬，主菜包含炭烤菲力、奶油玉米糕及爐烤雞腿、檸檬洋芋兩款供選擇，最後以沁涼鮮爽的百香果香蕉冰沙結束這場的千迴百轉的玩味饗宴。住房翌日早晨可於BeGood餐廳享用半自助式早餐，主菜提供「早餐」義大利麵、炸雞雞蛋仔以及油封鴨腿班尼迪克蛋三選一，在忙碌的城市自在享受無負擔的天然美食。
寒居酒店即日起開放預約訂房，試營運期間推出開箱體驗價「寒居精選」純住房專案，每晚3288元起，一泊一食專案，住宿含翌日早餐兩客，每晚3888元起。4月1日起配合「BeGood餐廳」試營運，加碼推出米其林住房專案「寒居星饗」一泊二食，每晚8888元起，可享有由米其林一星主廚林明健獨家設計的雙人套餐及翌日早餐兩客，房客可自由選擇於午餐或晚餐時間享用。