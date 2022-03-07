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姊姊烤肉看見玫瑰鹽怒斥「害死她」！真相曝光網友全笑翻

▲原PO表示姊姊一看見玫瑰鹽就怒斥「害死她」！（示意圖／取自pixabay）
▲原PO表示姊姊一看見玫瑰鹽就怒斥「害死她」！（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-03-07 12:05:31

烤肉是許多民眾熱愛的活動之一，不僅可以吃各種美食，還能增進親友之間的距離。不過日前就有一名網友表示日前邀姊姊到家中烤肉，她看到桌上放玫瑰鹽竟怒罵「害死她」，真相曝光後網友全傻眼了！

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原PO在臉書社團《爆廢公社》發文，表示日前邀請姊姊到家裡烤肉，桌上放滿各式肉品、烤盤以及一瓶玫瑰鹽，沒想到姊姊一看到竟然指著玫瑰鹽大聲斥責說：「喂！你要用玫瑰鹽嗎？沒有其他的鹽嗎？你不知道我對玫瑰過敏嗎？我吃到玫瑰的東西會死啦！」瞬間讓眾人感到傻眼。

▲原PO邀請姊姊來家中烤肉，姊姊卻指著桌上的玫瑰鹽對他怒斥「你不知道我對玫瑰過敏嗎？我吃到玫瑰的東西會死啦！」（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲原PO邀請姊姊來家中烤肉，姊姊卻指著桌上的玫瑰鹽對他怒斥「你不知道我對玫瑰過敏嗎？我吃到玫瑰的東西會死啦！」（圖／翻攝自《爆廢公社》）
原PO哭笑不得地向姊姊解釋：「那個是名稱而已，不是玫瑰」，豈料姊姊又補了一句：「你確定嗎，你不要到時候害死我」，讓他當下忍不住翻白眼大嘆：「我好難啊！」

其實玫瑰鹽又稱作「喜馬拉雅鹽」，其中的粉紅色色則是來自於裡面含有微量的鉀，矽，磷，釩和鐵等物質，並未有「玫瑰」成分。而原PO將姊姊的事蹟分享在網路上後，立刻吸引許多網友紛紛表示：「你姐有事嗎」、「那不就每個人家裡的「馬桶」裡，都養了一隻『馬』！」、「玫瑰躺槍」、「玫瑰鹽是海鹽」、「她可能小時候不敢看玫瑰之夜」。（編輯：陳珮瑜）

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