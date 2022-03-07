終於清算蒲亭 歐美搭「制裁順風車」打擊境內非法洗錢
在俄羅斯總統蒲亭極權政府下，執政黨「統一俄羅斯黨」（United Russia）不斷被國內反貪異議人士與記者們指控「由一堆騙子和小偷組成的」，由政府領銜的洗錢與貪腐行為讓不少西方領袖撻伐，直到蒲亭因入侵烏克蘭的行為，恰好讓美國與盟友國靠著制裁手段，可以直接凍結與沒收相關核心人物在歐美地區流竄的髒錢。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-03-07 14:55:23
蒲亭與其權力核心人物過去都被批評有著嚴重的貪腐行為，並靠著不可見人的洗錢手段在海外擁有大筆資產。俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）被美國《華爾街日報》封為蒲亭在政治上最畏懼的人，就是因為他極力反貪並不斷向西方世界爆料，例如點名國營企業貪腐收賄，或是蒲亭透過賄賂資助，建造了價值新台幣390億元的私人奢靡宮殿等。
根據外媒報導，俄羅斯此次遭國際聯合制裁，恰好提供西方國家一個能夠打擊「竊盜統治」的機會。過去，美國財政部將蒲亭政權形容為「竊盜統治」，亦即指統治者利用手中的公權力，藉著各種資金操作、洗錢手段，把國家資源和金錢送到少數特定人士的手中，但礙於不願激怒莫斯科當局而無法追捕蒲亭的資產。
金融專家表示，現在正是打擊蒲亭政權下非法洗錢活動的好時間。美國總統拜登宣布仔細徹查蒲亭與其密切往來的政商人士資產，並將其凍結或沒收，歐洲國家、加拿大、日本也同意凍結俄羅斯央行約6430億美元（新台幣18兆元）的外匯資產。
被蒲亭警告「嚴厲制裁」的英國方面，則同樣推出經濟犯罪相關法條，用來打擊在倫敦氾濫的房地產洗錢活動，並宣布制裁俄羅斯總統蒲亭本人、外交部長拉夫羅夫，以及俄羅斯下議院成員，對他們進行資產凍結。根據英國「國家打擊犯罪調查局」（the National Crime Agency，NCA）統計，這些洗錢行為導致英國每年超過1000億英鎊（新台幣3700億元）的損失。
此外，美國財政部外國資產控制辦公室（Office of Foreign Assets Control，OFAC）也禁止美國企業與公民與俄羅斯的中央銀行、基金或財政部打交道；就連號稱永久中立國的瑞士也同意遵循歐盟的部分制裁，對蒲亭、俄國總統與外交部長等權力核心人士進行資產凍結。