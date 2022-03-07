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把女同事罵到哭！老鳥慘送性平會　「歧視鐵證」曝光GG了

▲有男網友抱怨，說他把女同事罵哭後，卻嚴重到要被送性平會處理。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲有男網友抱怨，說他把女同事罵哭後，卻嚴重到要被送性平會處理。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-03-07 16:08:12

性別平權越來越受到台灣人的重視，卻也引發些許爭議。對此，有位男網友就抱怨，被女同事亂用簡報資料，結果一氣之下就把對方罵到哭了，怎料，事後竟嚴重到要性平會（性別平等會）介入調查，故事讓網友們看完後，一面倒反轟「你活該啊！」。

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網路論壇Dcard工作板，有位男網友PO文抱怨，公司來一位很漂亮女生，雖然是個花瓶，但很會講話的關係，深得男同事的喜愛「但我本人不吃這套！」他提到事發當天，由於女同事擅自動他的電腦簡報，才會氣到直接把對方罵哭，怎料，事後卻被主管要求去總公司，並說明會針對這次事件調查召開性平會。

原PO立刻對主管反駁，自己從未說過任何歧視女性的話，但主管回應，「我們這邊有錄音！妳還要繼續說沒有？你是不是講了，『妳是不是沒當過兵所以禮貌都不懂？』」但他則堅稱「我意思是說她沒禮貌！」。

▲砸近10億 國軍引進「實兵模擬接戰系統」。（圖／季記者旅炯攝，2022.01.06）
▲網友嗆女同事，是不是沒當過兵，才會不懂禮貌，遭到性平會介入調查，還可能會女同事告。（圖／NOWNews影像中心攝影）
無奈主管卻強調「這就是性別歧視了！」同時也告知原PO，很可能因為這句話影響到年終考績，甚至還會被調回總公司，避免和女同事在同間辦公室工作，此外，也不排除會被提告，「公司性平報告出來，她可能會對你提告妳要有心理準備！」這讓他徹底傻眼，「一句沒當兵也叫性別歧視？ 真的很無辜？」

貼文曝光後，竟換來網友們一面倒批評，「我當過兵，你這個確實就屬於性別歧視」、「禮貌跟當兵有關係嗎？」「你硬要加那句話被懲罰活該啊…」、「說話好好說就沒事了，幹嘛扯當兵不當兵」；也有人建議「我覺得直接嘴她沒禮貌就好，扯別的容易出事，現在社會男的比較弱勢，自己要有自覺」、「社會上追求政治正確，很多事情心裡知道就好，而且對方長得又正，目前你處於弱勢，只能好好道歉」。（編輯：詹鎰睿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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