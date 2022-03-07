把女同事罵到哭！老鳥慘送性平會　「歧視鐵證」曝光GG了

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原PO立刻對主管反駁，自己從未說過任何歧視女性的話，但主管回應，「我們這邊有錄音！妳還要繼續說沒有？你是不是講了，『妳是不是沒當過兵所以禮貌都不懂？』」但他則堅稱「我意思是說她沒禮貌！」。
無奈主管卻強調「這就是性別歧視了！」同時也告知原PO，很可能因為這句話影響到年終考績，甚至還會被調回總公司，避免和女同事在同間辦公室工作，此外，也不排除會被提告，「公司性平報告出來，她可能會對你提告妳要有心理準備！」這讓他徹底傻眼，「一句沒當兵也叫性別歧視？ 真的很無辜？」
貼文曝光後，竟換來網友們一面倒批評，「我當過兵，你這個確實就屬於性別歧視」、「禮貌跟當兵有關係嗎？」「你硬要加那句話被懲罰活該啊…」、「說話好好說就沒事了，幹嘛扯當兵不當兵」；也有人建議「我覺得直接嘴她沒禮貌就好，扯別的容易出事，現在社會男的比較弱勢，自己要有自覺」、「社會上追求政治正確，很多事情心裡知道就好，而且對方長得又正，目前你處於弱勢，只能好好道歉」。（編輯：詹鎰睿）
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