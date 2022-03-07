面試一開始直接出局？求職哥「忘1動作」懊悔：早就輸了
面試眉角相當多，求職時除了需強調自身工作能力和經歷外，面試時所展現的態度和禮貌，也是公司與否錄取的關鍵之一。對此，就有一名網友至某間日商面試後，卻驚覺「忘做1動作」，認為自己一開始就出局，感嘆直呼「在這時我就輸了」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 18:05:19
原PO於PTT Salary板上發文，表示近日到一間日商應徵會計人員的職缺，但面試過程就讓他感到擔憂，「從自我介紹、為什麼想來我們公司、會計工作很無聊可以接受嗎、為何對這產業有興趣…這樣才過10分鐘而已，然後就問說對我們公司有沒有什麼想問的….？ 如果我沒問可能就結束了」。
面試時間總共才20分鐘，且面試官看起來一臉疲態，「反而是我問他們的問題比較多，面試過程我覺得面試官問的問題很簡略==，是不是對我沒什麼興趣」。
但他事後回憶起面試過程，開始猜想「是不是面試官剛進來跟我要資料時，『我坐著單手給他資料』是不是很不禮貌？是不是在這時我就輸了，畢竟日商注重禮儀」，認為自己忘記雙手給予資料，導致面試官大扣分，因而緊急求助「想聽聽大家的意見，謝謝」。
問題一出，隨即引來不少人討論，「以日商來說，面試20分鐘是真的有點短」、「面試的時候看到有人進來，第一時間站起來看向對方是基本尊重，等對方請你坐下才能坐，你怎麼坐著給人資料也真的是個謎」、「別說是日商，在哪邊這種行為都是不好的」。
但也有人提出不同看法，認為「我剛離開日商，總經理和董事長都不會一堆毛規矩，每家公司文化還是不一樣的」、「想太多了，主要是對你資歷跟應答沒有特別感興趣而已，但不感興趣也不見得不會錄取，主要看用人單位的考量」。（編輯：陳雅雲）