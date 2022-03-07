壽司郎拿哪一盤最賺？行家只點「這款」爽吃 店員全苦笑
近年來不少連鎖迴轉壽司進駐台灣，其中日本品牌「壽司郎」和「藏壽司」，皆因旗下美食多樣化，而深受不少老饕喜愛。不過，近日日本朝日電視台調查「壽司郎」每款壽司的成本，排出最高、低CP值的壽司種類，其中行家更是只挑「「這品項」狂拿，讓店員當場無奈苦笑。
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 19:33:36
綜合日媒報導，日本朝日電視台日前調查知名連鎖迴轉壽司「壽司郎」每款壽司的成本，而排列出對於客人來說CP值最高、最低的品項，而壽司郎有分每盤110日圓和每盤165日圓兩種價位。
若從每盤110日圓的高CP值壽司來看：第三名則為「鮮蝦天婦羅握壽司」，成本率約50%；第二名則是「鰤魚腹握壽司」，成本率約60%，有趣的是，採訪當日剛好有一名顧客只吃鰤魚腹握壽司，店員只好站在一旁尷尬苦笑；第一名則是「鮪魚握壽司」，成本率約60％，但因鮪魚本就是熱門口味，大部分的人其實都會吃到高CP值榜首。
若從每盤165日圓價位來看：第三名則是「涮鰤魚腹握壽司」，成本率約40%；第二名則是「特級鮪魚中腹握壽司」，成本率約50%；第一名則是「鯛魚握壽司」，成本率約50%；而低CP值的壽司榜單中，則由「玉米沙拉軍艦」奪冠，再來則是「納豆軍艦」，第三名則是「小黃瓜卷」。
此外，電視台表示，部分觀眾可能會疑惑，為何成本率數據看起來一樣？電視台則解釋，是因壽司郎需保持商業機密，故只請節目以每10％為單位表示。（編輯：陳雅雲）