面試講「願意學」合適嗎？網推2句完美替代：聽了更舒服
求職面試需注意的面向很多，當面臨與以往工作性質不同的行業時，若求職者說出「我願意學」，對面試官來說究竟是加分還是扣分的作用呢？就有位應屆畢業生在網路上拋出這個問題，引起眾人議論紛紛，便有人提出與其說那四個字，不如以「這2句」替代，讓面試官聽了更舒服。
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 20:11:35
原PO於Dcard中發文，表示雖時有耳聞面試中忌諱說「我願意學」，也同意盲目地說這句話相當沒有信服力，可從另個角度來看，不管任何人進入新公司必定得先經過學習、熟悉的歷程，故在還未充分瞭解公司文化、產業內容的前提下，說出這四個字又有何不可，更提出自己親生經歷佐證，初入社會的她在第一次面試時就說出「願意學」，也順利拿到Offer，故認為這句話並無不妥。
網友們認為以她應屆的身分說這句確實並無大礙，但也分析此話背後透露出來的涵義，會讓公司覺得既然你以學習為主，那薪水部分也可以不用開太高「應屆畢業生當然是我願意學阿，公司想找即戰力就不應該找你來面」、「我還以為『我願意學』是指我不是公司要的即戰力，所以起薪不高我願意的意思」。
眾人表示「我願意學」這句話太直白且常見，面試官必定不會為此所觸動，應該多加包裝後說出，例如先說「依照我的學經歷背景，應該可以很快上手」，並增加個人穩定的誘因「如果不嫌棄的話，我會做滿3~5年」，網友認為這兩句話不一定是真話，可面試官聽到必定感到相當舒服，錄取率自然會提升。（編輯：李惠婷）