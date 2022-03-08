爽吃藏壽司忘記「1規則」！女結帳0元秒愣 手法抖出全跪
日本壽司向來深受不少台灣人喜愛，近年來更有不少知名迴轉壽司品牌進駐台灣，而每間店特色不同，例如爭鮮主打最平價的路線，而藏壽司則是以轉蛋等等，吸引不同取向的顧客。而就有網友分享自己第一次去吃藏壽司，結果沒想到結帳店員突然說「0元」，讓她非常傻眼，其原因讓不少人笑到噴飯，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-03-08 07:00:54
原PO在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「今天第一次去朝聖藏壽司，覺得轉蛋還蠻可愛的，但看隔壁小弟弟很想要扭蛋一直轉不到，就把我吃的15個盤子送給他玩，看他玩得很開心，最後也成功中獎扭蛋，結果店員來結帳的時候，突然想起是要用盤子計算價格＝＝變成我這桌0元.......趕緊跟店員解釋一番，店員也嘴角失守....後來才知道隔壁的媽媽是因為小孩喜歡扭蛋才帶來吃，也是第一次來不知道規定.......真的好糗」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「哈哈哈哈哈我也好心送過五盤給隔壁小弟弟玩過，後來結帳超傻眼」、「跟我去爭鮮叫服務生幫我收盤子一樣，有87%像」、「太好笑，迴轉壽司就是都用盤子算價錢啊」、「您真內行」、「只能說手段太粗糙了XD快笑死」、「不知道為什麼形容起來很有畫面，太好笑」、「跪了XD真實的0元吃法」；原PO也補充表示「最後還是有跟隔壁桌媽媽講好，有付錢啦！」
事實上，不論是哪一間迴轉壽司，一般來說都是用「盤子數」來計價，而藏壽司因為有回收餐盤轉扭蛋的服務，因此民眾吃幾盤，都能隨著投入的餐盤數機器有紀錄，如果好心將「盤子」送給別桌玩扭蛋，盤數只會記到隔壁桌，而如果用同一個盤子在洞口刷5次來扭蛋，即便只吃一盤也會被算五盤的價錢，還沒吃過藏壽司的民眾可別忘記規則。（編輯：張嘉哲）