節目問「台灣人愛用QQ」啥意思？老外傻眼 百萬獎金全飛
為了口語或打字的方便，我們常用數字和符號，代替日常生活中想表達的感受和詞句，其中「QQ」就有「哭哭」和「東西有嚼勁」的意思，近日網紅「馬丁垃圾話」也分享，國外益智節目竟將「QQ」作為題材，結果回答者答錯，無緣百萬獎金，引發網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-03-08 13:28:46
馬丁垃圾話分享，歐洲的益智節目最近有個題目是，「在台灣人們會形容食物QQ的，請問是什麼意思」，而3個選項分別是「比自己母親煮的還好吃」、「吃起來有彈性且有口香糖的口感」、「雖然還有酒精成分，但人體仍然能承受」。
結果答題者無法回答正確答案，痛失百萬獎金，馬丁表示，「QQ對台灣人而言就是無需解釋，一出生就內建在腦袋中的，誰知道遠在世界的某端，會有人因為這個題目錯失百萬獎金，哈哈」；他也提到，以前跟一個美國人語言交換時，他也問「你們台灣人常常說東西吃起來QQ到底是什麼意思」？結果他自己想想後也無法解釋。
貼文曝光後，網友們紛紛感到逗趣，留言「QQ的就是QQ的啊」、「QQ其實是台語呀」、「QQ也好好用，也可以當哭哭」、「因為QQ拿不到百萬獎金，幫QQ」、「突然要解釋，真的會沒想法」、「感覺用彈牙解釋最合理」。（編輯：張志浩）