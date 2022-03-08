睡眠呼吸中止症所苦 達文西手術「通」樂找回好眠

台中24歲郭姓業務員剛踏入職場，但他飽受睡眠呼吸中止症所苦，每天上班都掛著黑眼圈，甚至一坐下就秒睡，經常引人側目，經就醫安排睡眠檢測，赫然發現每小時窒息或停止呼吸多達99次，幾乎超標20倍，醫療團隊透過達文西機器手臂開刀治療，順利找回一夜好眠，讓他直說，睡飽才有體力拼。

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中國附醫耳鼻喉部喉科主任、亞大醫院耳鼻喉科主治醫師鄒永恩表示，「睡眠呼吸中止症」最主要的症狀就是睡覺時會出現暫停呼吸或呼吸減弱的症狀，每次暫停時間從數10秒到數分鐘不等，同時會伴隨打鼾聲，因此常被誤以為是打呼，未能在第一時間察覺問題，直到不自主突然驚醒，或者整天精神不濟、頭痛，家人才會警覺狀況嚴重送醫治療。

鄒永恩指出，以最常見的阻塞型睡眠呼吸中止症為例，成因就是患者在睡眠時上呼吸道的肌肉、軟組織發生塌陷，造成氣流阻滯產生呼吸中止，上述的郭先生BMI值高達27.6，屬於過重體型，加上先天脖子肥短，睡眠檢測後，AHI值(每小時呼吸暫停/低通氣指數，低於5為正常)高達99，換言之，等於每小時出現窒息或呼吸中止次數達99次，幾乎超標20倍，狀況十分嚴重。

後續經門診與睡眠內視鏡檢查也發現，患者的扁桃腺及舌根淋巴組織肥大，加上先天口咽部狹窄，導致嚴重阻塞呼吸道，評估後安排達文西機器手臂手術進行「懸雍垂顎咽成形術」及切除部分肥厚的舌根扁桃淋巴組織，手術時間不到1小時，術後3天即出院，回診時患者十分滿意成果，強調終於能一覺到天亮，「這樣才有體力拼事業啊」。

鄒永恩指出，達文西手臂系統可提供較高解析且立體的手術視野，尤其在喉部的狹窄空間內，更能凸顯機器手臂的精準操作優勢，達到減少術後傷口疼痛及感染風險，且手術過程出血少、術後傷口小，近來已經廣泛應用在耳鼻喉頭頸外科的治療。