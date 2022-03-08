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52歲具俊曄獲大S芳心！網揭「3優勢」超加分：狠甩汪小菲

▲52歲的具俊曄現在還帥嗎 ?網點3大優勢超加分，根本完勝汪小菲。（圖／具俊曄djkoo IG）
▲52歲的具俊曄現在還帥嗎 ?網點3大優勢超加分，根本完勝汪小菲。（圖／具俊曄djkoo IG）

編輯中心/綜合報導

2022-03-08 16:52:36

隨著台灣女星大S（徐熙媛）和前南韓團體「酷龍」的成員具俊曄的喜訊，傳遍台灣後，這位新婚人夫成為今（8）天最熱門的關鍵字。對此，就有網友好奇詢問，現年52歲的他還帥嗎？結果換來一面倒大讚。

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PTT有網友PO文問卦「52歲酷龍具俊曄，現在還帥嗎？」他指出，台灣滾石唱片一堆翻唱酷龍的歌，團員出事後轉戰其它跑道，包括賣服飾、轉職DJ等等，目前則以DJ、活動、商演為主，就連語言，英文、日文都很流利，而在經過一連串的具俊曄IG生活照後，原PO更語帶驚訝的表示，「52歲終於結婚了？」

▲大S（徐熙媛）宣布與舊愛韓星具俊曄結婚，對此，兩性作家欣西亞也從具俊曄聲明中，看出大S內心掙扎，更點評再婚關鍵。（圖／翻攝大S臉書、具俊曄IG）
▲隨著和大S的喜訊曝光後，具俊曄的一舉一動更受到許多網友的關注。（圖／翻攝大S臉書、具俊曄IG）
貼文一出，無論是具俊曄的外表、個性，甚至是能力，都有人稱讚，「蠻好看的中年男子」、「52歲這樣很猛了吧」、「英日流利又會中文，蠻猛的」、「現在比年輕時更好看的感覺」、「看採訪根本純情男，對他的團員也很有義」、「對搭檔不離不棄蠻加分的」、「跟同歲數的比，體態好外表帥」。

也有人拿具俊曄和大S的前夫汪小菲做比較，「比汪小菲帥」、「結婚後不生小孩對大S是真愛無誤」、「有型，比小菲哥好多了」、「這真的是真愛！不是生育機器」、「帥啊，比媽寶好多了」、「看採訪根本純情男，對他的團員也很有義」、「狠甩汪小菲」。（編輯：詹鎰睿）

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