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具俊曄聲明「2字」洩大S內心掙扎！她揭再婚關鍵：不想輸

▲大S（徐熙媛）宣布與舊愛韓星具俊曄結婚，對此，兩性作家欣西亞也從具俊曄聲明中，看出大S內心掙扎，更點評再婚關鍵。（圖／翻攝大S臉書、具俊曄IG）
▲大S（徐熙媛）宣布與舊愛韓星具俊曄結婚，對此，兩性作家欣西亞也從具俊曄聲明中，看出大S內心掙扎，更點評再婚關鍵。（圖／翻攝大S臉書、具俊曄IG）

編輯中心/綜合報導

2022-03-08 16:32:58｜2022-03-08 17:10:07

女星大S（徐熙媛）今（8）日突拋喜訊，宣布與20年前舊愛韓星具俊曄結婚。閃婚消息一出，隨即引發外界震驚，許多粉絲和藝人紛紛開心獻上祝福。對此，兩性作家欣西亞也提出個人看法，認為具俊曄聲明中「2字」看出大S內心掙扎，更點評大S下定決心的關鍵。

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大S再婚消息傳出後，兩性作家欣西亞在臉書粉專《欣西亞和Shane任翔》上分享看法，其特別點出具俊曄聲明中一段話，「已經錯過太久的時間不能再浪費了，所以我提議結婚，熙媛也終於接受了」。

▲具俊曄今（8）日在IG宣布和大S結婚訊息，超展開的戲劇性復合引發熱烈討論。（圖／翻攝具俊曄IG）
▲具俊曄今（8）日在IG宣布和大S結婚訊息。（圖／翻攝具俊曄IG）
欣西亞認為，推敲出兩人當初分手後就完全斷了聯繫，「但感覺這麼多年來，男生對女生是一直放在心上的，所以才會在得知大S離婚後主動聯繫，並且主動結婚。」

欣西亞強調，聲明中表示女生「終於」接受，顯示出大S對於舊情人求婚有過一番考量與掙扎，最後經過深思熟慮，覺得「必須珍惜當下的幸福」才接受。

欣西亞表示，緊緊把握和勇敢行動，自然是抓住幸福的不二法門，但欣西亞提及，大S前夫汪小菲被媒體拍到婚後短時間內就有了新歡頻頻上熱搜放閃，猜測「敢愛敢恨的大S此舉是否多少有點『老娘不喜歡輸的感覺』，就讓我們繼續看下去吧！無論如何，還是祝福這對新人幸福甜蜜」。（編輯：陳雅雲）

▲欣西亞臉書全文。（圖／翻攝欣西亞和Shane任翔臉書粉專）
▲欣西亞臉書全文。（圖／翻攝欣西亞和Shane任翔臉書粉專）

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