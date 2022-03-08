大S閃婚具俊曄！遠距成為「韓國媳婦」 韓登記細節曝光
大S今（8）日早上發出喜訊，與20多年前的舊愛具俊曄已經閃婚，成為韓國媳婦，讓不少藝人、粉絲紛紛獻上祝福，據悉，大S和具俊曄透過電話復合後，因疫情諸多限制，兩人至今還未見過面，讓不少網友相當好奇，大S如何遠距完成閃婚流程，而過來人也分享細節。
編輯中心/綜合報導
2022-03-08 17:06:20｜2022-03-08 17:33:56
具俊曄今日在IG浪漫貼文，透露聽到大S離婚消息後，鼓起勇氣撥打20年前的電話號碼，沒想到不但仍可以撥通，甚至讓兩人再度陷入愛河，而具俊曄表示「已經錯過太久的時間不能再浪費」，且因台灣疫情政策，無法以觀光客的身分來台，便直接在電話中向大S求婚，先在韓國完成結婚登記。
結婚的消息在PTT引發熱烈討論，網友在留言區中相當好奇，大S本人未到現場，如何遠端成為「韓國媳婦」，內行網友以及「台灣空姐。韓國人妻」都解答相關流程，只要大S先在台灣的戶政事務所申請英文版戶籍謄本，接著把戶籍謄本拿到地方法院辦理單身證明，再來把壓有鋼印的戶籍謄本和單身證明寄到韓國，由具俊曄在韓國收到後翻譯成韓文，就可以把相關資料，統一拿到韓國的政府機關登記結婚，接著來台隔離結束後，在到台灣戶政事務所補登記，兩國就都有合法婚姻關係。（編輯：鍾怡婷）