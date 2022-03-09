叫外送「1理由」慘多付500元！2派網友戰翻 內行曝解法
許多民眾習慣使用外送平台點餐，即便不出門也能享用美味餐點。而近日有網友分享，自己使用外送APP叫餐，卻因沒有自備零錢，最後只好不找零，總共多付500多元當小費，而該篇貼文意外引發兩派網友論戰。
編輯中心/綜合報導
2022-03-09 17:21:48｜2022-03-09 17:25:38
原PO於《外送員的奇聞怪事》分享，自己使用外送APP點餐，並且選擇現金付款，不料外送員抵達時，卻告知「沒有零錢可找」，他無奈發文求解「叫外送，如果外送員没錢找該如何處理， 可拿餐點不付錢或改信用卡付嗎？」，他也在留言區中補充，自己並沒有為難外送員，最後選擇不找零，等於多付了500多元當小費。
該貼文引發網友論戰，有人認為「客人要自己備妥剛好金額，外送員工作是送不是代墊」、「就是有人喜歡拿大鈔付小額，當外送員是移動換鈔員唷」、「準備零錢不是誰應該的，只是為了方便行事」、「訂餐時系統上就有顯示請自備零錢，就很多人喜歡拿大鈔，真是有錢啊～不然就是把外送員當換鈔機」。
但也有網友表示「司機應該要備好零錢啊」、「找錢是司機的責任，沒零錢找，就叫他去超商換」、「外送員的問題，既然要接現金單，身上就應該準備足夠的零錢找」。
內行則曝解法，「Ubereats可以使用內建的選項『顧客未支付全部款項』或是『顧客未支付部分款項』來處理，差額下次訂餐會補收，不影響雙方權益。」、「用linepay或轉帳給他……但是你方便換錢其實是最好的辦法」、「可以現場匯款，之前遇過客人身上現金不夠」。（編輯：鍾怡婷）