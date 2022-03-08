大S靠電話閃婚舊愛！他驚20年沒換號碼人多？ 網曝真相
大S與韓國團體酷龍前成員具俊曄兩人在今（8）日分別發表結婚喜訊，消息一出不少演藝人員以及網友們都紛紛獻上祝福。而兩人重拾愛情火花，竟然是因為具俊曄聽見她離婚消息後撥了「20年前留下的手機號碼」，讓一名網友好奇詢問竟然有人這麼久沒換過電話號碼，對此網友提出回應。
編輯中心/綜合報導
2022-03-08 17:42:11
原PO在《PTT-Gossiping》板發文「20年以上不換電話號碼的人多嗎？」，表示在過去那個年代，手機還不普遍使用，民眾大多使用市內電話，除非搬家才有可能更換，「手機號碼就不一定了，不過沒甚麼事大概也不大會換，頂多就增加門號」，也忍不住好奇詢問「手機號碼能20年以上不換的人多嗎？」
貼文一出，網友們紛紛回應：「我的快30年，還是菜雞。090門號」、「沒事幹嘛換號碼」、「都可攜了，如果不是幹什麼壞事，特地換還比較麻煩吧！」、「從第一支手機開始就沒有換過」、「綁支付換了麻煩」、「我電話從來沒換過啊，只是變多而已」、「跳NP就好啊」。
另外也有網友提到換號碼的原因：「也有人是怕被人騷擾，而改號碼」、「時常換電信又不想200np費就常換」、「反而常換的會懷疑是不要躲債或躲什麼人或事」。（編輯：陳珮瑜）