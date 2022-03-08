大S手機號碼20年沒換正常？她揭「1點」才奇怪：不震驚嗎
女星大S（徐熙媛）今（8）日突然拋出震撼彈，宣布與20年前舊愛韓星具俊曄結婚，而大S這些年來手機號碼沒更換過，成為了兩人重燃愛火的關鍵，瞬間成為今日話題焦點。對此，作家顏擇雅也發表看法，認為20年沒換手機號碼一事並不奇怪，反而點出「1點」讓她覺得不可思議。
編輯中心/綜合報導
2022-03-08 22:13:56｜2022-03-08 22:29:26
大S再婚成為今日最大話題，作家顏擇雅也在臉書上發表看法，認為20年沒換手機號碼一事並不奇怪，反而是「20年沒見面，聯繫上竟然是先登記結婚，再公佈婚事，然後明天才要見面」一事，才讓她驚喊「這事就真的很奇怪了。」
顏擇雅不解說道，「為什麼大家今天都在議論20年沒換的手機號碼？沒見面就結婚這種事是不shocking了嗎？」顏擇雅強調，見面並非視覺而已，還包括觸覺還有嗅覺，「雙方怎知彼此還喜歡對方身上的氣味？人年紀大了，氣味是會變的。」
顏擇雅強調，若不讓小孩跟對方碰面，怎知他們彼此之間有沒緣份，「再怎麼喜歡小孩的人也會遇到怎麼看怎麼不順眼的小孩。這是緣份問題。」
顏擇雅最後表示，20年間，彼此不知已多出不少不可理喻的生活習慣，「婚姻的生死門到頭來不都是生活習慣嗎？每次大家說自己的先生或妻不可能有別人受得了，不都指生活習慣嗎？見面約會，不管是看電影，上館子還是去景點打卡拍照，重點不都為了探索彼此的生活習慣？」（編輯：陳雅雲）