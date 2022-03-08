不只有大S！袁艾菲自曝曾與尪斷聯10年 靠號碼找回彼此
大S徐熙媛今（8）日與南韓團體「酷龍」成員具俊曄雙雙公布已結婚的消息震驚各界，這不僅是大S在離婚後幾個月內閃婚，大S因為20年沒換電話號碼，意外成為與昔日戀人又重燃愛火而引發討論。有趣的是，藝人袁艾菲也在IG上分享與先生相戀的過程十分相似，網友看了也直呼「好浪漫」！
編輯中心/綜合報導
2022-03-08 22:58:28
大S閃婚的消息在今日一早曝光後，袁艾菲也在IG透漏，先生「老魚」從吃早餐時見到消息後就一直唱《Bing Bing Bing》，還說到自己的電話號碼也是20年從沒換過，才讓斷了10年沒連繫的先生最後又順利聯絡到她，兩人最後在2019年修成正果，也笑說這是「無法抵擋的緣分」。
原來兩人在高中時期就在網路上成為網友，聊了2年後男方鼓起勇氣告白，沒想到當時僅交往10個多月就分手，後來也幾乎都沒再連絡。直到10年後某次先生和共同認識的友人聊到袁艾菲，透過友人居中牽線，傳訊息與她聯繫，才又重新牽起兩人之間的緣分。
網友們看到袁艾菲的PO文後都紛紛表示：「這個告訴我們：電話號碼永遠都不要更換」、「有一種幸福叫做『艾菲跟老魚』」、「我今天看到報導，也是想到你們欸」、「就超有緣的啊，太甜了啦」、「真的太有緣份」、「從今天開始我不會換號碼」。（編輯：陳珮瑜）