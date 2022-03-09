瑶字無法輸入？網實測驚喊「真打不出來」 內行秒曝解法
隨著科技的發達，大部分的民眾手寫的機會少了許多，但電腦、手機有個缺點，那就是有些少見的字恐怕會無法輸入，近日，有網友意外發現「瑶」字無法用電腦打出，多人實測後發現確實有這問題，而內行也出面曝解法。
編輯中心/綜合報導
2022-03-09 12:39:54
根據網友於「爆系知識家」發問，「瑶」字該如何用電腦打出？從他的實測結果來看，使用新注音、注音皆無法打出「瑶」，多數網友測試過後也確實僅能打出「瑤」，原PO則特別提醒，兩字雖相像但並不相同，並且好奇要如何正確打出「瑶」字。
對此，網友則解答「瑶」發音為一ㄠˊ「台灣的注音打不出是因為系統沒有灌這個異體字，我嘗試用了羅馬拼音可以跑得出只是顯示不了，查了百科全書『瑶、瑤』兩個是同一個字！只是是異體字，就跟『搖』跟 『摇』 一樣」。
並建議原PO可以，「將『瑶』的字型更換成微軟雅黑、Adobe系列、Arial Unicode MS...之類的Unicode字型就有機會出現」、「磘，倉頡：MRBOU」。
實際上查詢教育部國語辭典，瑶字並無法查詢到相關訊息，僅編列「瑤」字，有玉製、珍貴美好的釋義，瑶字基本在台灣鮮少使用，兩字互為異體字，也可稱為簡體字。（編輯：鍾怡婷）