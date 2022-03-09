機車被夾藍色大鈔！外送哥曝「超賺地點」 同行一聽嗨爆
外送越來越盛行，雖然經常發生顧客、店家的爭議，讓外送員們頭痛不已，卻也增添許多人生故事。近日，就有外送員透露，說他接到一份訂單，結果送餐後才發現車上被夾了一張藍色大鈔，而客人就站旁邊不斷道謝，地點曝光後讓大家們羨慕不已。
編輯中心/綜合報導
2022-03-09 11:12:57
臉書社團「外送員的奇聞怪事」，有位外送員分享，原來他當天收到一份來自刷卡付費的訂單，地點在旅館，備註上也寫著房號和一串的英文字句，結果一到現場，反而先撞見一位外國旅客走出大門，不過，原PO不以為意，繼續執行任務，用筆在餐點上寫下房號後再送去櫃檯。
怎料，一走出大門才意識到，原來剛剛那位外國旅客就是客人，而且對方還指了指夾在機車上的藍色鈔票，不斷用中文說道謝，這讓原PO印象深刻，「感謝外國客人的小費，一個很妙的外國旅客把錢夾在我機車上，還不停的說，給你，謝謝」。
同行們看完後超級羨慕，「還是別人的客人好」、「還是外國人的小費最慷慨」、「這張小費都可以少跑一天了」、「外國人的小費文化是值得尊重的，因為他們尊重工作者的辛苦」、「所以我很喜歡送防疫旅館，是外國人的單子多數都有收到小費，而且都不少」。（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞
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