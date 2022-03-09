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機車被夾藍色大鈔！外送哥曝「超賺地點」　同行一聽嗨爆

▲有外送員送完餐後，機車上卻被夾了藍色大鈔，讓大家羨慕不已。（示意圖，非當事者／詹鎰睿攝影）
▲有外送員送完餐後，機車上卻被夾了藍色大鈔，讓大家羨慕不已。（示意圖，非當事者／詹鎰睿攝影）

編輯中心/綜合報導

2022-03-09 11:12:57

外送越來越盛行，雖然經常發生顧客、店家的爭議，讓外送員們頭痛不已，卻也增添許多人生故事。近日，就有外送員透露，說他接到一份訂單，結果送餐後才發現車上被夾了一張藍色大鈔，而客人就站旁邊不斷道謝，地點曝光後讓大家們羨慕不已。

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臉書社團「外送員的奇聞怪事」，有位外送員分享，原來他當天收到一份來自刷卡付費的訂單，地點在旅館，備註上也寫著房號和一串的英文字句，結果一到現場，反而先撞見一位外國旅客走出大門，不過，原PO不以為意，繼續執行任務，用筆在餐點上寫下房號後再送去櫃檯。

怎料，一走出大門才意識到，原來剛剛那位外國旅客就是客人，而且對方還指了指夾在機車上的藍色鈔票，不斷用中文說道謝，這讓原PO印象深刻，「感謝外國客人的小費，一個很妙的外國旅客把錢夾在我機車上，還不停的說，給你，謝謝」。

▲有外送員送到旅館，機車上卻被偷夾藍色小費，讓大家羨慕不已。（圖／外送員的奇聞怪事）
▲外國旅客超級大方，給了千元大鈔做小費，也讓同行們坦言，這就是為什麼喜歡送旅館的原因。（圖／外送員的奇聞怪事）
同行們看完後超級羨慕，「還是別人的客人好」、「還是外國人的小費最慷慨」、「這張小費都可以少跑一天了」、「外國人的小費文化是值得尊重的，因為他們尊重工作者的辛苦」、所以我很喜歡送防疫旅館，是外國人的單子多數都有收到小費，而且都不少」。（編輯：詹鎰睿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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