他打工時期就當上主管！前輩見「待遇」狂搖頭：別入戲了
一些上班族拼命工作，圖的就是有朝一日能升職加薪。不過就有網友在打工時期就當上主管，然而待遇曝光後，卻有不少前輩搖頭苦勸「別入戲了」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-09 11:18:48
原PO在論壇Dcard上發文提到「我目前大一，雖然目前兼職服務業，但已經是管理階層了，但是面對著同階級的正職主管，常常對我抱怨『你都不用做事』，但正職跟兼職的獎金差了接近5倍，有人跟我遇到一樣的狀況嗎？還是其實年紀小了點就不應該當管理階層？」
貼文曝光後立刻有不少前輩搖頭回應「只是掛名擔當，別這麼入戲」、「管理階層還兼職 到底是能管什麼」、「被公司給呼弄了，你有聽過Part time manager這種事情嗎？說實話就是佔你便宜罷了，他就是要一個雜工，但是畫一個manager的大餅給你，讓你盡心盡力，讓他的錢花的物超所值」、「聽過主管還兼職的，但那個叫做顧問或者協理」、「聽過工讀生店長，好像時薪200吧，但是責任多一大堆」。
不過也有一些過來人提出不同看法「如果不想被說話 ，在教學的時候你自己動手或是拿你的作品給他們看，或者陪下屬一起做都有不錯的效果，要開戰你也站的住腳」、「我之前上班的地方有兼職的也可以考幹部，考過了時薪比較高是真的」、「看你管理階層薪資，有些管理職薪資很低，那個就對你以後跳槽沒什麼用」。（編輯：潘毅）