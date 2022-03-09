遇阿伯搭訕拍照！女大生加Line一查　「恐怖背景」毛到爆

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原PO回憶，當下不疑有他，就給阿伯Line的聯絡資訊，但奇怪的是，後來無論去哪裡拍照打卡，都會遇到阿伯，而且還會一直跑來搭話，更聲稱自己在彰化有480坪的店面、一間一間的平面拍攝小房間，還會邀請女高中生到他的店裡打工等等。
好不容易擺脫後，原PO一群人才被當地攤販分享一篇貼文提醒，該位阿伯很可能就是2004年、以專業攝影師為名義，金錢誘惑女生拍攝廣告的性侵犯，結果原PO一查剛剛加的Line，比對相關照片後才發現是同一個人。
事後，原PO收到對方傳來的照片，讓人害怕的是「發過來的照片只有30幾張，而我們那時看到他相機裡幫我們拍的照片，遠遠不止這些」，更恐怖的是，還有好幾張是不知道什麼時候被拍的照片。
最後原PO呼籲，「現在我們想到跟看到這些照片都覺得很噁心…台中的女孩們你們一定要注意，我們也很謝謝救了我們的攤販男女，如果沒有你們，我們這輩子都不會知道我們居然被一個性侵犯拍…看到這篇文的朋友們幫轉發，我們不想有人和我們一樣遭遇這樣的事。」
貼文立刻登上Dcard熱門，沒想到，超多女孩們都碰到過，「我有看到！然後跟一對情侶講話超尬」、「我也遇過…也是加賴拿了照片，然後一直問我要不要去他那邊拍廣告」、「我是一個時常在審計演出的街頭表演者，多年前曾經在勤美誠品遇過他，後來將他封鎖了，沒想到又再次出現了⋯」「這種人法律真的管不了嗎？當初這件事爆出來也是半年前的事了」。（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110