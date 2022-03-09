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遇阿伯搭訕拍照！女大生加Line一查　「恐怖背景」毛到爆

▲有女網友在審計新村碰上，一位有前科的性侵犯，似乎又重出江湖，提醒女孩們多多注意。（圖／NOWnews資料照片）
▲有女網友在審計新村碰上，一位有前科的性侵犯，似乎又重出江湖，提醒女孩們多多注意。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2022-03-09 12:06:43

女孩們在外旅行，一定要特別警惕身邊的陌生人。對此，有位女網友就PO文表示，日前和朋友們到台中審計新村遊玩時，卻意外碰到一名熱心阿伯，主動拍照搭訕，直到離開前才被當地人提醒有問題，結果一查身分後瞬間毛爆，原來對方竟是一名有前科的性侵犯。

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該名女網友8日在Dcard女孩板發文呼籲「阿伯又出沒了！去審計新村的女孩們注意！」，她表示，6日她和朋友來到台中審計新村遊玩，結果卻遇到一位熱心的阿伯跑來搭訕，「你們看這樣的角度拍是不是比較好看？」並主動要求加Line才可以傳照片。

▲有女網友在審計新村碰上，一位有前科的性侵犯，似乎又重出江湖，提醒女孩們多多注意。（圖／Dcard）
▲貼文曝光後，也出現不少女孩們表示，有碰過該名阿伯，不斷在現場找女生搭話。（圖／Dcard）
原PO回憶，當下不疑有他，就給阿伯Line的聯絡資訊，但奇怪的是，後來無論去哪裡拍照打卡，都會遇到阿伯，而且還會一直跑來搭話，更聲稱自己在彰化有480坪的店面、一間一間的平面拍攝小房間，還會邀請女高中生到他的店裡打工等等。

好不容易擺脫後，原PO一群人才被當地攤販分享一篇貼文提醒，該位阿伯很可能就是2004年、以專業攝影師為名義，金錢誘惑女生拍攝廣告的性侵犯，結果原PO一查剛剛加的Line，比對相關照片後才發現是同一個人。

事後，原PO收到對方傳來的照片，讓人害怕的是「發過來的照片只有30幾張，而我們那時看到他相機裡幫我們拍的照片，遠遠不止這些」，更恐怖的是，還有好幾張是不知道什麼時候被拍的照片。

最後原PO呼籲，「現在我們想到跟看到這些照片都覺得很噁心…台中的女孩們你們一定要注意，我們也很謝謝救了我們的攤販男女，如果沒有你們，我們這輩子都不會知道我們居然被一個性侵犯拍…看到這篇文的朋友們幫轉發，我們不想有人和我們一樣遭遇這樣的事。」

貼文立刻登上Dcard熱門，沒想到，超多女孩們都碰到過，「我有看到！然後跟一對情侶講話超尬」、「我也遇過…也是加賴拿了照片，然後一直問我要不要去他那邊拍廣告」、「我是一個時常在審計演出的街頭表演者，多年前曾經在勤美誠品遇過他，後來將他封鎖了，沒想到又再次出現了⋯」「這種人法律真的管不了嗎？當初這件事爆出來也是半年前的事了」。（編輯：詹鎰睿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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