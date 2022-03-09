iPhone進水別緊張！內行教開啟「1功能」 水氣自動排出
電子產品最害怕的就是碰到水，雖然iPhone有防潑水功能，但若是不慎掉入水中，仍是會讓使用者相當緊張。就有網友急上網求助，iPhone充電時出現「偵測到進水」導致無法充電，應該等待多久才能再次充電？內行則推薦趕緊使用1功能，就能讓iPhone自動排水。
編輯中心/綜合報導
2022-03-09 15:33:59｜2022-03-09 15:36:18
一名網友於PTT上PO文求助，他表示自己將手機插行動電源後放入口袋，就剛好被叫去搬冰塊，雖然已經很小心了，但裝有手機的褲子口袋仍沾到少量的水，等他搬完後將手機拿出來，卻出現「在Lightning連接器中偵測到進水。中斷連接來讓連接器完全乾透。立即充電可能會損害您的iPhone。」他無奈的補充，連接孔都沒有濕掉，以前下雨也沒有出現這訊息，讓他無奈「請問要等多久才可以充阿？」
內行人則建議原PO「用捷徑app，有進水用的，試試看」，而該功能的原理就是「就靠聲音震動把水往外震而已，但應該是喇叭那裡而已」。
實際上該功能等同於Apple watch中，在開啟「水中鎖定」並在結束水中活動後，轉動數位錶冠從揚聲器排除水分的原理。而Youtuber蘋果爹也曾上傳教學影片，iPhone用戶若想使用排除水分的功能，首先要進到「捷徑APP」至「我的捷徑」，並在右上角的「+」新增捷徑，接著點選「加入動作」，為「排水功能」取名；下一步驟搜尋「音量」，並調整至100%，音檔的部分添加「Base 64編碼」，最後選擇「播放聲音」，就可以在手機進水時使用排水功能。
蘋果官方網站則建議，若不慎將iPhone弄濕，請使用柔軟、不起毛絮的布擦拭（如眼鏡布），並且建議等候至少5小時後，再連接充電器。（編輯：鍾怡婷）