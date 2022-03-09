「20年不變的號碼」促成大S再婚！幕後功臣曝：是大媒人

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而目前電話號碼之所以能沿用20年，其實也與工研院的「門號可攜系統」NP（Number Portability，號碼可攜式服務）有很大關係。門號可攜（俗稱NP），係指民眾想轉換行動電話服務的提供業者時，可以不需更變行動電話號碼，用戶原本使用A公司的服務，轉移到B公司後，仍然能保留原本使用的號碼，不需重新申請一個號碼，讓便利性大增加。
而在工研院260期的資訊月刊指出，2004年之前，各家電信營運商擁有不同的開頭門號，若要更換電信業者，便不能使用同一組號碼，交通部電信總局（國家傳播通訊委員會NCC前身）為促進電信自由化，開始規劃「門號可攜」。工研院隨即開始打造門號可攜系統，整合了14家電信業者，資料數量將近3000萬筆，該系統則於2005年正式上路，不只是便利民眾保有自己的電話號碼，更可以省下重印名片、公司文件資料等無形的成本，創造新台幣200億元的社會效益。
在得知大S因為20年不變的電話號碼而再婚成功後，工研院也在臉書開心發文分享NP技術的起源，不少網友也紛紛大讚「工研院可是大媒人」、「20年耶...好厲害的技術」、「這個梗埋了17年」、「這研發好棒」、「我的號碼還差5年才20年不變」。（編輯：潘毅）