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「20年不變的號碼」促成大S再婚！幕後功臣曝：是大媒人

▲南韓「酷龍」團體男星具俊曄，靠著一串20年不變的電話號碼，成功與舊愛大S（徐熙媛）締結良緣。（示意圖／翻攝影IG DJKOO）
▲南韓「酷龍」團體男星具俊曄，靠著一串20年不變的電話號碼，成功與舊愛大S（徐熙媛）締結良緣。（示意圖／翻攝影IG DJKOO）

編輯中心/綜合報導

2022-03-09 14:49:25

南韓「酷龍」團體男星具俊曄，靠著一串20年不變的電話號碼，成功與舊愛大S（徐熙媛）締結良緣，浪漫如偶像劇的過程也引發各界瘋狂討論。然而這一切過程，竟是「幕後功臣」工研院的一項付出貢獻所促成。

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具俊曄昨（8）日在聲明中提到，自己得知大S與汪小菲離婚消息後，才鼓起勇氣，找出留存20多年的大S電話號碼，「幸好那個號碼沒變，我們才能重新連結起來。已經錯過太久的時間不能再浪費了，所以我提議結婚，熙媛也終於接受了」。

▲大S再婚！對象是20年前的舊愛、南韓團體酷龍前成員具俊曄，引起各界高度關注；對此，網紅《台灣妞韓國媳》也好奇「那他們用什麼語言溝通」。（左圖，翻攝大S IG／右圖，翻攝自具俊曄IG）
▲大S再婚！對象是20年前的舊愛、南韓團體酷龍前成員具俊曄。（左圖，翻攝大S IG／右圖，翻攝自具俊曄IG）
而目前電話號碼之所以能沿用20年，其實也與工研院的「門號可攜系統」NP（Number Portability，號碼可攜式服務）有很大關係。門號可攜（俗稱NP），係指民眾想轉換行動電話服務的提供業者時，可以不需更變行動電話號碼，用戶原本使用A公司的服務，轉移到B公司後，仍然能保留原本使用的號碼，不需重新申請一個號碼，讓便利性大增加。

而在工研院260期的資訊月刊指出，2004年之前，各家電信營運商擁有不同的開頭門號，若要更換電信業者，便不能使用同一組號碼，交通部電信總局（國家傳播通訊委員會NCC前身）為促進電信自由化，開始規劃「門號可攜」。工研院隨即開始打造門號可攜系統，整合了14家電信業者，資料數量將近3000萬筆，該系統則於2005年正式上路，不只是便利民眾保有自己的電話號碼，更可以省下重印名片、公司文件資料等無形的成本，創造新台幣200億元的社會效益。

▲大S再婚韓星具俊曄，男方曝光是靠「20年前留下的手機號碼」重新牽起兩人愛火，引起一名網友好奇「20年以上不換電話號碼的人多嗎？」（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲大S再婚韓星具俊曄，男方是靠「20年前留下的手機號碼」重新牽起兩人愛火，而背後技術竟與工研院有關聯。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
在得知大S因為20年不變的電話號碼而再婚成功後，工研院也在臉書開心發文分享NP技術的起源，不少網友也紛紛大讚「工研院可是大媒人」、「20年耶...好厲害的技術」、「這個梗埋了17年」、「這研發好棒」、「我的號碼還差5年才20年不變」。（編輯：潘毅）


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