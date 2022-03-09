具俊曄現今地位高嗎？PTT點「韓媒1現象」狂讚：天神級的
被譽為南韓團體的始祖「酷龍」，前成員具俊曄自昨（８）天宣布和大S結婚後，今天上午就馬上飛來台灣，準備辦理結婚登記手續，一舉一動都引起外界矚目。同時也有網友指出，從韓媒的一個現像，就足以代表具俊曄的天王地位，至今仍能撼動整個韓國。
編輯中心/綜合報導
2022-03-09 17:37:24
網路論壇PTT，有網友發文問卦「具俊曄在韓國咖位很高嗎？」他認為，具俊曄至少衣食無虞，畢竟在20年前紅遍東亞，「賺個幾億不過分吧！」不過，在他得知具俊曄，目前是一名夜店職業DJ，偶爾接接通告節目後，不忍質疑「怎麼會混成這樣？大S該不會要吃虧了吧！有沒有了解韓國演藝圈的人說明一下」。
▲具俊曄今日上午就抵達台灣，一邊拿著手機自拍，心情看來非常興奮，迫不及待要和大家分享一切。（圖／記者李春台翻攝）
結果大家紛紛留言，「他家漢江第一排，100多坪」、「carry隊友20年超猛」、「比汪好多了，破產還負債」、「搞不好上節目只是殺時間啊！你怎麼知道他沒錢？」「那年代紅的，不敗家，早就財富自由了吧」。
也有許多網友指出，具俊曄仍在韓國娛樂圈有一定的地位，「韓國很吃輩份的，金元萱在韓國也是大前輩」、「一堆人要叫他哥，你說呢？」、「韓國媒體都有報他和大S結婚的新聞算是知名人物大前輩了」、「元祖偶像身家地位都蠻高的」、「Clon在韓國登過頂的，咖位就是天神級的」。
據了解，現年52歲的具俊曄，曾在1996年與另名團員姜元來組成「酷龍」，以大量Hip-Hop舞曲、結合R&B、饒舌等風格紅遍亞洲，當時台灣還推出許多中文翻唱版本，可以說是首次把韓流帶進台灣的兩大男神。（編輯：詹鎰睿）