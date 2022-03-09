移工「近7萬薪資條」曝光！網見內容全佩服：贏超多台人
台灣有許多離家背景來打拼的國際移工，他們辛勤地揮灑汗水、工作賺錢，就有網友分享了張移工工作約一個月的薪資條，上頭將近六萬的月薪讓許多台人望塵莫及，可待細細讀完加班時數後，眾人皆佩服於他們的努力及辛苦，認為拿這高薪是應該的。
編輯中心/綜合報導
2022-03-09 20:45:06
原PO於臉書社團《爆廢公社二館》發文，貼出一張國際移工從1／21至2／28的薪資條，從上頭可看出其固定薪資為兩萬五左右，可加上加班費後數字達到6,6336元，扣除仲介、住宿和稅金，實拿數字為5,9899元。高額的數字令不少人為之震驚，但細看內容，該人平日加班時數高達134個小時，休假日也多加班15天，原PO大嘆「移工的薪資真的很猛，這個體能，我沒辦法」。
許多網友見了薪資條後相當心疼移工，認可辛苦工作的人值得高薪，並認為他們的毅力贏過很多台人「加班時數也很嚇人」、「台灣人平日不想加班，移工加；台灣人假日不想加班，移工加。應該的」、「我曾在科技廠做員工餐廳二年，那些外勞九成以上都是領勞基法最底薪，也幾乎每個外勞每天都工作 12 小時！一週只休一天星期日！因爲加班第8～12小時領底薪1.3倍、假日加班領底薪 1.6 倍，科技廠一定都照勞基法，所以他們月入5、6萬是拿時間和生命、健康換來的，是台灣人不願做也沒體力做，還好台灣有引進外勞，不然誰來撐住科技廠」。
部分人也推敲移工拼命的原因，並認為台人不愛加班也是有原因的「人家五年花一樣時間回去買豪宅，我們五年花一樣時間會買到好窄」、「不要怪台灣人為什麼不愛加班，慣老闆越是自己人越愛佔便宜，有多少公司還在跟你講責任制加班不給錢，做好幾年連薪水都沒調」。 （編輯：李惠婷）