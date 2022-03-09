古早味糖果誰最神？網狂喊「這一款」沒對手：吃到會流淚
許多零食、餅乾和飲品都是從小時候就陪伴著我們的好夥伴，不過因為生活環境或飲食習慣的改變，很多產品也隨著長大而鮮少再吃，對此，就有網友分享一款「古早味餅乾」，眾人看了紛紛直呼「好懷念」、「超好吃」，而它的包裝更成為熱議話題。
編輯中心/綜合報導
2022-03-09 21:36:13
一名女網友在臉書社團「爆廢公社」分享一張照片，圖中是由鐵盒裝著的「水果糖」和一支螺絲起子，原PO則用文字寫下「小時候這樣，怎長大也改變不了？這糖果的標配應該是螺絲起子」。
貼文一出掀起熱議，網友們留言「這真的太好吃了」、「好吃到炸」、「一次都放3顆進嘴巴，甜死自己」、「裡面的粉才是本體，水果糖只是配料」、「小時候家裡有這個，兄弟姊妹一定搶爆」、「帶去學校，一節下課就被搶光...」、「到現在都每天吃」。
此外，由於該款糖果上方的開蓋不易開啟，因此從小不斷被開蓋折磨，也成為許多人難忘的回憶，「那蓋子配螺絲起子絕配」、「用10塊其實就很好開」、「我沒錢都用指甲，有時候還弄傷自己」、「湯匙好用」、「以前都跟開蓋大戰，打開來吃到糖果會感動哭」、「用鑰匙開，但會被媽媽罵慘」、「真的是童年的回憶」。（編輯：張志浩）