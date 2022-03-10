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壽司郎出手了？「全新公告」爭鮮超尷尬　老饕愣：太聰明

▲近年來有許多迴轉壽司品牌進駐台灣，成為三五好友相約聚餐的好選擇，知名品牌壽司郎就是其一熱門夯店。（圖／記者張嘉哲攝）
▲近年來有許多迴轉壽司品牌進駐台灣，成為三五好友相約聚餐的好選擇，知名品牌壽司郎就是其一熱門夯店。（圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-03-10 07:54:09

日本壽司向來深受不少台灣人喜愛，近年來更有不少知名迴轉壽司品牌進駐台灣，以不同特色來吸引老饕朝聖。而近日，知名品牌壽司郎在臉書公告最新訊息，沒想到意外掀起迴轉壽司戰爭，讓不少網友直呼「這行銷手法真的可以說是太聰明」，引發討論。

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壽司郎官網日前在臉書上貼文指出「不怕鮭魚慌！想吃就吃！叮叮噹！鮭魚愛好者的福音，壽司郎鮭魚不斷貨、壽司郎鮭魚系列好豐富，想吃就來吃壽司郎！歡迎來電預約」只見貼出的公告還附上6款店內不同的鮭魚壽司，讓人看了垂涎三尺。

不過尷尬的是，日前有網友在「Dcard」貼文指出，自己去爭鮮吃迴轉壽司時，發現「鮭魚生魚片」停賣，其他的「鮭魚系列商品」也限量供應，其原因在於受到俄烏戰爭的影響，航班陸續取消，導致鮭魚供應不及，讓單品「鮭魚生魚片」暫時停止供應，強烈的對比壽司郎主打鮭魚不斷貨，較勁意味濃厚。

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▲爭鮮迴轉壽司日前才在門市貼出公告，透露鮭魚進貨受阻，因此部分單品停賣以及限量供應。（圖/壽司郎臉書留言）
貼文一出，不少網友紛紛回應「血流成河......」、「不要以為我不知道你們在偷臭爭鮮XD」、「那愛吃鮭魚的我就不客氣囉」、「只能說不愧是鮭魚之亂的始祖，這樣也能行銷」、「果然是鮭魚之亂的始祖，完全不怕沒鮭魚」、「不愧是鮭魚之亂的王者，敬佩」、「這行銷手法真的可以說是太聰明」、「壽司郎這一波這麼嗆啊XD不愧是當時後帶起改名鮭魚之亂的始祖啊」。（編輯：張嘉哲）

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