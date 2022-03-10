面試後要求給提案簡報該怎辦？過來人抖暗黑真相：不單純

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到第二是面試時，原PO的提案簡報獲得肯定，沒想到隔天收到主管來電，表示該公司的總經理也想了解，因此原PO又進行三度面試。沒想到總經理看完提案報告後「突然說因為成本考量，公司沒有辦法做這部分的業務…因此可能不需要我這個職位了。」事後主管甚至希望原PO提供簡報檔案，讓他去和內部溝通，沒想到從此毫無音訊，讓原PO忍不住寫下：「勸大家如果面試時公司要求給提案簡報的話，就pass吧！」
貼文一出，有不少過來人都紛紛表示：「面試時，真的不要把技術說的太詳細…有的公司真的是『假徵才真剽竊』，找面試者來套技術或找來聽意見回饋的，看看最近有沒有新的技術或是新的創意…之後偷偷用在他們自家產品修正」、「我隔壁鄰居在科技業當小主管，他跟我說即使不缺人，他還是會找人來面試，目的是打聽情報」、「我遇過一個真實的例子，我的主管拿面試者的簡報…當他自己的跟老闆報告…老闆還誇主管規劃的很好」。
另外也有人分享：「很多瞎公司都會這樣，騙想法騙提案，我都自己帶電腦去演示給他們看了，確定有上才會慢慢釋出自己的想法！真的要保護自己！」、「沒在裡面留一手嗎？ 乖！不經一事、不長一智，記得留一手」、「為了保護自己，因為最怕面試是找我過去聊天的；想套話大公司的工作內容，專案內容我會適時用～團隊共同努力來塘塞，文件不在我這裡，而且我也不放作品」、「上智慧財產權浮水印」。（編輯：陳珮瑜）