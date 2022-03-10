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面試後要求給提案簡報該怎辦？過來人抖暗黑真相：不單純

▲一名網友面試新工作後被要求提供檔案簡報，結果竟收到無聲卡。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自Pexels）
▲一名網友面試新工作後被要求提供檔案簡報，結果竟收到無聲卡。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-03-10 09:55:45

面試是取得新工作最重要的環節之一，求職者往往都會盡其所能，準備好履歷表或是作品在面談時展現最好的一面。不過卻有網友分享自己面試的經驗，在二面及三面時被要求提供提案簡報，最後卻收到「無聲卡」的下場，貼文一出引發熱議。

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原PO在《Dcard》發文「勸世：面試時千萬不要提供提案簡報」，表示自己得到某間上市公司的面試機會，第一次面試時過程很愉快，結束後面談主管要求她準備一份提案，供二面時與更高層主管面談時使用。由於原PO的前份公司與應徵的工作很相似，因此主管要求她寫下在前份工作的困難點以及解決方式，原PO非常認真地花了一週時間完成。

到第二是面試時，原PO的提案簡報獲得肯定，沒想到隔天收到主管來電，表示該公司的總經理也想了解，因此原PO又進行三度面試。沒想到總經理看完提案報告後「突然說因為成本考量，公司沒有辦法做這部分的業務…因此可能不需要我這個職位了。」事後主管甚至希望原PO提供簡報檔案，讓他去和內部溝通，沒想到從此毫無音訊，讓原PO忍不住寫下：「勸大家如果面試時公司要求給提案簡報的話，就pass吧！」

▲原PO經過三次面試後被要求提供提案簡報，最後竟得知「不需要此職位」，讓她相當傻眼。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自PhotoAC）
▲原PO經過三次面試後被要求提供提案簡報，最後竟得知「不需要此職位」，讓她相當傻眼。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自PhotoAC）
貼文一出，有不少過來人都紛紛表示：「面試時，真的不要把技術說的太詳細…有的公司真的是『假徵才真剽竊』，找面試者來套技術或找來聽意見回饋的，看看最近有沒有新的技術或是新的創意…之後偷偷用在他們自家產品修正」、「我隔壁鄰居在科技業當小主管，他跟我說即使不缺人，他還是會找人來面試，目的是打聽情報」、「我遇過一個真實的例子，我的主管拿面試者的簡報…當他自己的跟老闆報告…老闆還誇主管規劃的很好」。

另外也有人分享：「很多瞎公司都會這樣，騙想法騙提案，我都自己帶電腦去演示給他們看了，確定有上才會慢慢釋出自己的想法！真的要保護自己！」、「沒在裡面留一手嗎？ 乖！不經一事、不長一智，記得留一手」、「為了保護自己，因為最怕面試是找我過去聊天的；想套話大公司的工作內容，專案內容我會適時用～團隊共同努力來塘塞，文件不在我這裡，而且我也不放作品」、「上智慧財產權浮水印」。（編輯：陳珮瑜）

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