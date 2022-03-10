麥當勞「低調神物」一吃現賺2倍！老饕見實體認：太羨慕
連鎖速食店「麥當勞」不僅餐點多樣、出餐速度快，也會不定時推出新產品，是許多外食族常常光顧的店家之一；對此，就有一名網友日前到麥當勞買冰淇淋，豈料一拿到卻現賺兩倍，原因曝光後，網友全羨炸。
編輯中心/綜合報導
2022-03-10 10:15:32
該名網友在社群平台《Dcard》上以「麥當勞巨大支冰？？」為題發文，表示最近到麥當勞買了冰淇淋，「結果看到店員拿給我，嚇死寶寶了」，從他PO出的圖片可以看到，這支「大蛋捲冰淇淋」明顯比一般大小還要大，「沿路走回去越來越傾斜，一坨掉下地上，我已經準備好邊滴邊吃，沒關係」。
貼文一出，掀起熱議，「好幸福，但麥當勞的冰融超快，這個份量應該需要用2倍速吃」、「店長問我這星期冰淇淋虧損26桶，你有頭緒嗎？我怎麼會知道」、「好好哦，還沒遇過欸，這簡直是比超商的還大隻」、「你的為什麼特別大隻！！！！」。
也有網友推測可能原因，認為應該是新來的店員，還沒掌握擠蛋捲冰淇淋的訣竅，「可能新來的擠的」、「好羨慕」；還有網友笑稱「原PO一定很正」，「你是不是很正」、「是不是正妹的都比較大隻」、「你一定長的很正，所以才那麼大隻，感覺我的都比正常再小一點」。（編輯：郭佩蓉）