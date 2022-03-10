麻辣燙點啥才內行？老饕秒推「2聖物」：沒買別說有吃
麻辣燙是台灣常見的國民美食，不僅食材種類眾多，從遠處就能聞到香氣四溢，加上湯頭本身的辛辣感，更是許多民眾對抗寒冷時的正餐首選之一。對此就有網友好奇詢問大家吃麻辣燙時必點哪些料？立刻引起網友熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2022-03-10 10:31:36
原PO在《Dcard美食板》提到麻辣燙是自己心目中第一名美食，11年來從沒變過，因為在天氣寒冷時吃下肚可以瞬間去寒，夏天吹冷氣一邊吃感受辣辣嗆嗆的滋味也很爽，而且取得簡單甚至自己也可以做，因此非常熱愛麻辣燙，不過也好奇「大家吃麻辣燙會加什麼呢？」
貼文一出，立刻引起許多網友討論，其中最多人提到鴨血及豆製品：「如果沒有鴨血跟豆腐不要跟我說你吃麻辣燙」、「一定鴨血，No鴨血, No life」、「鴨血，而且一定要滷過ㄉ！」、「鴨血是神」、「大腸！鴨血！必備」、「麻辣燙一定要加豆包或豆皮啊，豆製品超讚，吃麻辣鍋都各種點」、「豆皮豆皮豆皮，生豆包也好讚」、「豆包、板豆腐、魚包蛋、蛋」、「鴨血豆腐、凍豆腐！！！」。
另外也有不少人推薦：「必加油條」、「超吸汁的百頁」、「魚蛋跟金針菇」、「麵！！王子麵、冬粉或適合加的都可以～」、「冬粉、金針菇、青菜」、「豬血糕跟蒟蒻小卷加爆」、「麻吉燒」。（編輯：陳珮瑜）