俄國麥當勞要關了！當地台人秒衝 鄉民見「1亮點」羨炸
俄羅斯軍事入侵烏克蘭受到國際撻伐，各國紛紛祭出制裁手段，美國知名速食企業麥當勞，則宣布將暫停在俄羅斯販售餐點，消息一出，當地麥當勞秒現排隊潮，一名在俄羅斯的台灣民眾，也貼出自己在俄國麥當勞的照片，PTT鄉民則眼尖揪出亮點，那就是盧布下跌後，換算下來有許多餐點竟是台灣的對折。
編輯中心/綜合報導
2022-03-10 12:42:47
根據在俄台人於《PTT》發文表示，俄國的麥當勞再過幾天就不營業了，讓他立刻直奔現場購買，也好奇詢問網友「麥當勞快關了, 要怎麼點餐？」另外，從他貼出的照片中可以看出，店內有不少俄國民眾正在排隊點餐。
原PO在留言區回答鄉民的提問，提到俄羅斯因入侵烏克蘭遭到經濟制裁，導致盧布大跌，現在當地購買9塊麥克雞塊，換算下來為台幣25元，讓不少鄉民直呼「有夠便宜」、「雞塊套餐才台幣58元，好爽」、「用盧布買等於打五折，好划算」、「太便宜了！想吃什麼就吃什麼」。
但也有不少鄉民感慨「麥當勞比較可憐，房租員工薪水要照付吧」、「唉，一開始盧布跟台幣差不多，被搞到跟日幣差不多」、「反正身上還是放點外幣吧」、「請注意安全」。
麥當勞愛好者則建議原PO，「奶茶有嗎？各2杯，差點忘記，糖醋醬買起來預備」、「奶昔一定要先喝3杯，下次喝到不知何時了」、「有奶昔嗎？先幫我喝十杯」、「跟他說你要買冷凍肉餅阿」。（編輯：鍾怡婷）