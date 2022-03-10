壽司郎、藏壽司有鮭魚！他愣「不都跟爭鮮進貨」　關鍵曝

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不過，日前《NOWnews今日新聞》才報導「爭鮮「神級美食」停售了！原因曝光 老饕崩潰：快還給我」一文，有網友發現「鮭魚生魚片」停賣，其他的「鮭魚系列商品」也限量供應，其原因在於受到俄烏戰爭的影響，航班陸續取消，導致鮭魚供應不及，讓單品「鮭魚生魚片」暫時停止供應，強烈的對比壽司郎主打鮭魚不斷貨，較勁意味濃厚。
對此，就有網友在臉書粉專《靠北壽司郎》發文，表示「壽司郎和藏壽司紛紛表態鮭魚不斷貨，消費者樂得很，覺得這兩家有鮭魚好神，但，我有一個問題，爭鮮自己說鮭魚供貨不足，可是這兩家鮭魚明明都跟爭鮮進的啊……」，因此也讓他在文末推測「是太怕斷貨要賠鉅額違約金所以犧牲自家的概念嗎」？
貼文一出，有網友驚覺「你突破盲腸欸」，也有其他網友留言，紛紛猜測關鍵原因，「因為爭鮮自己賣沒賺多少，批發給你們賣，賺很多，自己去看看貨單」、「爭鮮賣自己家還有可能廢棄（？）還不如賣給別人賺的爽」。
事實上，全台的生魚片大多都是與爭鮮進口，尤其是「鮭魚」，幾乎全部都是爭鮮的，先前早就有網友在《Dcard》發文爆料，表示「其實全台的生魚片大多都是跟爭鮮進貨的啊，尤其是鮭魚幾乎全部都是爭鮮啊，這邊官方網站介紹有寫，爭鮮在做海產批發，批發進來的新鮮海鮮，先給其他向爭鮮訂貨的公司，然後再分配給自己爭鮮旗下的餐廳」，但對於網友推測的「怕斷貨要賠違約金一說」和「不如賣給別人賺得爽」一說，真相仍不得而知。（編輯：郭佩蓉）