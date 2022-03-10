PTT早就過氣了？他讚Dcard「2處」神好用　鄉民也認了

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原PO接著說，現在Dcard的聲量也高於PTT了，並且稱讚「不得不說『介面分類和操作』相較PTT的確優秀，使用者年齡相近交流也方便」，再加上原PO家中有位即將升大學的建中高中生，因此他也好奇發問「家裡的建中仔也要上大學了，談到社群軟體，PTT好像已經不在他們印象中了，現在的大學新生還會用PTT嗎」？
貼文一出，掀起熱議，「幾乎都用低卡」、「之前暫停辦新帳號後就很少新血了，身邊同學幾乎沒聽過有帳號的」、「極少，用低卡的比較多」、「兩邊都用阿，剛好涵蓋大部分年齡層」、「有啊，只是很少，整班只有我在用」、「不會了啊，PTT真的老了」、「有些人會看，但是大多沒帳號」、「同學還有學弟妹多少有聽過在用的，但他們都只看文不會推發文，很多也沒帳號 」。
其中，還有一位網友回文，表示「PTT自己也要重新整理版位，如果鄉民去看PTT的校園板，亂到不行，最好的方法還是把這些班板，系板，社團板全部砍光，只保留大的校園板（XX大學或是XX高中）和同質性的交流板（海外留學或是研究所考試等），這樣新一代的學生也比較容易找到自己的所屬區塊，也不會老是看到過時的資訊，或是20年前的戰文，PTT這部份真的要大破大立，才能吸引新一代的學生用戶」。（編輯：郭佩蓉）