想領「不存在的包裹」！阿嬤天天超商報到　真相惹哭店長

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原PO見狀覺得不妥，立刻上前了解情況，並向阿嬤核對名字與電話號碼以及店家名稱，但資料都完全沒錯，要領的「包裹」卻不存在。過了幾天之後，阿嬤與家人一同前來取貨，雖然依舊沒領到「不存在的包裹」，阿嬤又只能落寞地離開，隨後一旁的家人又偷偷回到店裡解釋完整情況。
原PO從阿嬤家人口中得知「幾個月前家裡的孫女寄了一個包裹給阿嬤，因為一些原因只能寄店到店超取，她再三提醒的教著阿嬤要怎麼去取貨。阿嬤沒有手機，所以留的是孫女的號碼，孫女再通知阿嬤去，但沒多久後孫女因發生意外不在了，阿嬤不知是傷心過度還是打擊太大，某天開始記憶就停在要去取包裹這件事，她忘了孫女已不在，只記得孫女有寄東西給她這件事」，而家人們也是過幾個月後才知道，阿嬤會固定來超商取包裹，但這個包裹其實早就被阿嬤自己取回了。
原PO也提到，時至今日阿嬤依然會來店裡想要領「不存在的包裹」，但所有店員都已經了解情況，會好好確認並回覆阿嬤，「我想…維持現狀，不讓阿嬤再受到打擊，也是守護阿嬤健康的一種方式」。
不少網友看完後也紛紛回應「每次看到這種文都會破防」、「..洋蔥好大」、「有同理心的店長與店員們」、「或許阿嬤希望回到包裹沒取那天，這樣孫女就會活在她的思念中」。（編輯：潘毅）