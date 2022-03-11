驚見外送員租UBike送餐！同行揭「神人跑法」：賺到買車
外送風氣盛行，無論是什麼樣的交通工具，人人都可以成為外送員。近日，就有民眾發現，竟然有人特地租UBike腳踏車來跑外送，並質疑「有比較划算嗎？」結果竟釣出同行分享，有位大哥就這樣努力賺到一台機車，掀起眾人討論。
編輯中心/綜合報導
2022-03-11 10:13:40
臉書社團「外送員的奇聞怪事」，有位網友PO出一張照片分享「租借ubike來送外送？」只見這位UberEATS大哥全副武裝，蓄勢待發，接到訂單後準備出發，而他的交通工具竟然是UBike，這讓他不禁懷疑，「有比較划算嗎？記得半小時不是要10元？」
網友紛紛笑翻，「我沒錢買腳踏車，不行嗎」、「我今天還看到iRent穿制服帶小包的」、「送陽明山會不會越騎越靠北？」「坐等神人搭小黃跑外送，算跳表」；但也有人大讚神招，「半小時內歸還，再借別台，免錢」、「581單範圍可以抓著所以區域腳踏車時間到前再去換一台」、「半小時內還車免費」、「鍛煉身體為主吧、賺錢順便而已」。
此外，更有人分享「我們這邊有一個大哥從UBike開始，之後買自己的腳踏車，現在已經晉升機車了」。
據台北市政府交通局官網，UBike騎乘前30分鐘付費5元，騎乘4小時內，費率為每30分鐘10元；騎乘逾4小時，但於8小時內還車，第4~8小時費率為每30分鐘20元。而為了解決15分鐘內「不可同站續借」的問題，不少外送員則解釋「身上放個兩三張悠遊卡」、「兩卡登記解決」、「是不是一張卡，限制了你的想像，我們專業UBike騎士，身上都好幾張悠遊卡替換的」。（編輯：詹鎰睿）