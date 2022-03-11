好市多壽司「藏地雷」！拆開一看臉綠了 苦主認：吃到哭
知名美式賣場好市多，受到不少台人的喜愛，其中食品區更是熱銷多年，除了經典烤雞外，壽司也是很多人的必買清單。但近日，有會員購買壽司回家後，卻發現原本少量的芥末，突然多出了兩到三倍，讓他無奈PO文「這個芥末量（山葵）是否正常啊？」，意外引來許多苦主認了，遇到過相同的狀況。
編輯中心/綜合報導
2022-03-11 10:28:42
根據原PO於《Costco好市多 商品經驗老實說》無奈PO文，「我弱弱的問，這個芥末量（山葵）是否正常？實在有點受不太得了耶」從照片中可以看到，將壽司上方的干貝翻起後，竟藏有超大坨的芥末，比起一般少量調味的用量，顯然多出了2至3倍多，而旁邊的鮭魚握壽司，似乎也是滿滿的芥末。
原PO在留言區補充，本來是要買壽司回家給老婆吃的，他逗趣的表示「還好我先吃，不然肯定離婚」，此外，他也提到雖然知道可以請師傅別加芥末「但因為都是生鮮食材，有的時候師傅又很忙，實在不想造成他們額外的困擾，所以我通常都是買回去，然後刮掉芥末，但這次的刮不掉啊」。
該篇貼文意外引來同樣的苦主，「我之前買酪梨壽司也是被芥末的量嚇到，我以為是酪梨，結果綠色泥狀的都是芥末，小孩吃到哇哇叫！」、「近期我們也買過感覺芥末打翻的鮭魚壽司，小孩被嗆到叫媽媽」、「那一次吃到類似這樣的，也是髒話連連，根本神經病來的」。
但也有網友反喊羨慕，「賺到了！加量不加價」、「這個我可以，不然不夠還要自己加」、「這吃起來一定超爽」、「我好愛芥末多的耶！」、「抱歉，我喜歡享受被嗆的感覺，我認為你是幸運得主」。（編輯：鍾怡婷）